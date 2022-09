A szív világnapja, szeptember 29. – A mozgás, az élet

Az orvostudomány feljlődése ma már lehetővé teszi, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része a diagnózis korai ismeretében gyógyítható, és egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálattal megelőzhető legyen. E mellett fontos a krónikus stressz kiküszöbölése, amit egészégünk érdekében meg kell tanulnunk kezelni, levezetni. A legfontosabb teendőnk az egészségesebb életmód kialakítása, s ennek öt alapelemének – az egészséges vérnyomás, a koleszterinszint és testsúly beállítása, a rendszeres fizikai aktivitás és a dohányzás – elhagyása. Már 3 leadott kilónként jelentős vérnyomáscsökkenést, cukor- és zsíranyagcsere javulást tapasztalhatunk, és a minimum 3 hónapja tartó rendszeres testmozgás is meghozza gyümölcsét.

Hány éves a szíved?

Szükségünk van bizonyos időnként egészségi állapotunk felmérésére, mert ennek ismeretében pl. relaxációs légzőtorna, értorna, szobakerékpár, intenzív állóképességi tréning segítségével oda tudunk figyelni magunkra. Természetesen az ismert, típusos panaszokkal (mellkasi, gyomortáji vagy toroktáji akárcsak enyhe, pár perces nyomó, szorító fájdalom, légszomj, szívdobogásérzés) feltétlenül szükséges a kivizsgálás, a bevezető tünetek nélküli eszméletvesztéssel pedig rögtön orvoshoz kell fordulunk.

Családi étkezések az egészség jegyében

Szülőként a legtöbbet mi magunk tehetünk gyermekeink stabil, egészséges étkezési szokásainak kialakításában úgy, ha már pici koruktól óvjuk őket a mesterséges ízektől és a finomított cukros termékektől. Mert a tudatos étkezés alapjai a családokban rögtön megborulhat, amikor a külső környezet (nagyszülők, óvodai és iskolai étkezések) a gyermeknek “egészségtelen” falatot kínál vagy szolgál fel. Az ember lánya édesanyaként megtapasztalja, hogy a gyermekeit nem tudja csak salátával etetni és a gyümölcs- és zöldséglevek sem egyformán válnak be náluk. S bár az egészséges táplálkozás hihetetlenül sokrétű, mert szerencsére gazdag alapanyagokból válogathatunk, ennek ellenére változatos, ízletes fogásokkal nem mindennap tudjuk szeretteinket idő, energia hiányában meglepni.

A legtöbb anyuka, ha ideje engedi szívesen főz a családnak egészséges fogásokat, mert szívügye gyermeke egészségmegőrző táplálása. Persze a legjobb ha ebbe a családtagok is besegítenek, mert a tudatos táplálkozás az egész családot érinti, s a főzés egy jó családi összekovácsoló program is lehet.

A mozgás, az élet

Drága nagyikám még 90 éves korában is ” a mozgás az élet” mottót tartotta szem előtt, és a változatos táplálkozás mellett naponta végzett könnyített tornagyakorlatokat. Hiszen ő is tudta az egészség megőrzése és fenntartása a rendszeresen végzett mozgáson is múlik. Egy szülő részéről belátható, hogy nem lehet minden gyerekből élsportoló, de aktív, hetente többször sportoló kisgyermek, kamasz igen. A szülői minta ezen a területen is érezteti magát, s ugyanolyan erősen jelen van, mint az étkezésnél. Azokban a családokban, ahol a szülő inkább netezik, tévézik munka után és hétvégeken, ott nehezeebben képzelhető el, hogy a gyerek magától meg fog mozdulni. Mert a számítógép előtt ülni könnyebb tevékenységnek tűnhet, mint sportolni járni. Ám amikor a gyerek pár hónap alatt felszed magára több kiló többletsúlyt, ami megterheli a vázrendszerét, az ízületeit, a keringési rendszerét így a szívét is, az bizony már nem játék.

Összességében elmondható, hogy a leghatékonyabb módszer, ha egészséges ételeket fogyasztva táplálkozik és közösen is sportol a család, így megelőzhető az egészséget veszélyeztető testsúlygyarapodás a család minden tagja számára, mert a Mozgás, az Élet az utolsó szívdobbanásig…