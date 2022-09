Öt térkép, ami megmutatja Olaszország megosztottságát

Az élet szinte minden területén kettősség jellemzi a dél-európai országot, ami a gazdaság, a bevándorlás, a választási eredmények, de még a sport területén is megmutatkozik –

Olaszország észak–déli megosztottsága hosszú évszázadokra nyúlik vissza, elég arra gondolnunk, hogy Dél-Itália évszázadokig volt a Bizánci birodalom része, majd az arab hódítás is elérte. Észak-Itáliában pedig a Német-római birodalom hatása volt erős, és az északi területek a középkor vége óta máig egyre többet profitálnak abból, hogy közelebb fekszenek Európa gazdasági centrumához.

Öt érdekes térképen mutatjuk be, hogy milyen szintű megosztottság jellemzi napjainkban a dél-európai országot.

Gazdasági fejlettség

A legjelentősebb különbség Észak- és Dél-Olaszország között talán a gazdasági fejlettségben van. Ahogy a térképen is látszik, észak előnye hatalmas a déli területekkel szemben. Az északi régiók fejlettsége meghaladja az Európai Unió átlagát, míg a déliek messze elmaradnak tőle. Jellemző, hogy az olasz gazdaság motorja Lombardia az EU egyik legfejlettebb területe, míg ha vásárlóerő-paritáson nézzük a GDP-t, akkor Szicília Törökországgal, Calabria pedig Bulgáriával van egy szinten.

(Forrás: Eurostat)

Bevándorlás

A migráció területén szintén látszik az ország kettőssége. Bár az illegális bevándorlók délről érkeznek, ők is, és a legálisan az országba érkezők is főleg a gazdaságilag fejlettebb északi területeken, valamint a nagyvárosokban telepednek le. Ezt mutatja, hogy az Olaszországban legálisan élő külföldiek a legnagyobb arányban a Bologna központú Emilia-Romagna régióban, valamint Lombardiában, Toszkánában, és a főváros régiójában élnek. Közülük a legtöbben Romániából érkeznek, de egyre nagyobb az afrikai bevándorlók aránya is.

Szegénység

A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával érintettek aránya az Európai Unió egyik alapvető mutatója, amivel a szegénységet próbálják mérni. Ebből a szempontból talán még a gazdasági fejlettségnél is nagyobb különbségek vannak Olaszország déli és északi része között. Az északi régiók 10-15% közötti értéke a legjobbak, a déli régiók 40% feletti mutatója pedig a legrosszabbak között van az egész unióban. Dél társadalmi problémáit jól mutatja, hogy Szicília értéke a legrosszabb helyzetben lévő román és bolgár régiókkal van egy szinten ebben a mutatóban.

Választási földrajz

A regionális különbségek a választási eredményekben is tetten érhetőek. A 2018-as parlamenti választáskor délen a baloldali 5 Csillag Mozgalom volt a legerősebb párt. A Demokrata Párt által vezetett baloldali tömörülés főleg a nagyvárosokban, illetve Toszkánában és Emilia-Romagna régióban ért el jobb eredményeket. A jobbközép koalíció Matteo Salvini vezetésével pedig a Liga eredeti otthonában, északon volt a legerősebb párt. A mostani választásokon különösen érdekes lesz, hogy ez az észak-dél kettősség hogyan változik meg az új erőviszonyok között.

Labdarúgás

Végül egy könnyedebb – bár Olaszországban halálosan komoly – téma: a labdarúgás.

Elég ránéznünk a jelenlegi Serie A klubok országon belüli elhelyezkedését ábrázoló térképre. A 20 első osztályú csapatból 15-nek Észak-Olaszországban van az otthona, tehát a két római klub mellett csak három együttest ad jelenleg Dél-Olaszország. Ezek a nápolyi Napoli, a salernoi Salernitana és a Lecce.

A bajnoki címek között még nyomasztóbb az északi klubok fölénye. A római együttesek összesen öt bajnoki címet nyertek, a Szardínia szigetén lévő Calgiari pedig egyet még 1970-ben. A déli klubok közül eddig mindössze a Napoli tudott két Scudettót nyerni azokban az években, amikor Maradona Nápolyban játszott. A 118-ból a maradék 110 bajnoki címet az északi klubok nyerték.

Kiemelt képen: Számolják a szavazatokat az előrehozott parlamenti választások estéjén Torinóban 2022. szeptember 25-én. Fotó: MTI