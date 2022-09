Takarítási világnap – Éljünk tudatosabban, takarítsunk kevesebbet!

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 1992. szeptember 20-án hirdette meg először a Takarítási világnapot. A világnap célja elsősorban nem az otthonok tisztaságának megteremtését célozta, legalábbis nem közvetlenül, sokkal inkább bolygónk tisztaságának megóvására szerették volna felhívni a figyelmet. Ez pedig már összefüggésben áll a háztartások takarítási szokásaival.

Egy vallomással kezdem ezt a cikket, mert fontosnak érzem, hogy ha már tisztaságról esik szó, akkor ahhoz tiszta lélekkel, őszintén közeledjek és tárjam fel a valóságot.

Bármennyire is szeretem a rendet és a tisztaságot, időről időre az én fejem felett is összecsapnak a hullámok. Hiába törekszem arra, hogy rend legyen körülöttünk, ötgyermekes édesanyaként egy idő után be kellett látnom, hogy ezen a fronton reménytelen küzdelmet vívok. Pedig folyamatos rendrakásban vagyok, de valahogy mégse érem el azt a végeredményt, amit megcélzok – olvasható a Ficsak blogon.

Minden körülmény ellenem dolgozik: az idő, a gyerekek, a munkám, a por, az időjárás, a sár, a tárgyak, a főzés. Minden és mindenki képes koszt és rendetlenséget „csinálni” körülöttem, én magam pedig kevés vagyok ahhoz, hogy felülkerekedjek a helyzeten. Rengeteg energiát fektettem és fektetek a mai napig abba, hogy elfogadható állapotok legyenek az otthonunkban. Mert bizony öt gyerek mellett sokszor bombatámadás utáni állapotok vannak nálunk, folyton úszom. A főzéssel is, pedig főzni nagyon szeretek, régebben recepteket is gyűjtögettem, jelölgettem, miket szeretnék megfőzni, de erre is egyre kevesebb időm jut.

Fel kellett ismernem, olykor segítségre van szükségem, hogy utolérjem magam a háztartás területen. Ez pedig egy olyan felismerés volt, ami közelebb hozott ahhoz a komfortos állapothoz, amelyben jól érzem magam.

Mert az időnkénti segítség mellett is úszom azért a feladatokkal, egy ekkora háztartásban, ennyi gyerek mellett sose lesz „tökéletes” rend, de olykor el tudom engedni a folytonos bűntudatot. Kevesebbet feszülök, kevesebbet kesergek a sáros lábbelik halma, az előszoba állapota, a szennyeskosárból kiömlő koszos ruhák, a gyűrött ágyneműk fölött.

Ez pedig olyan sok energiát adott, amely a mai napig segíti a többi feladatom ellátását. Azt a munkámat is, amelyben a Zöld Követ Egyesület alapítójaként nagyon is nagy szerepet kap a környezet védelme és tisztaságának megőrzése.

Továbbra is törekszem arra, hogy elfogadható keretek között tartsam az otthonom állapotát, de ha nem megy, merek segítséget kérni, valamint nagy erőkkel terelem a család minden tagját is abba az irányba, hogy vállaljanak szerepet, feladatot a rend megteremtésében, fenntartásában. Ez ugyanis közös feladat. Arra is törekszem, hogy megtanítsam a gyerekeket arra, érdemes tudatosabban „létezni” az otthonunkban, kevesebb szemetet termelni, jobban ügyeli a rendre.

A saját háztartásommal való küzdelem pedig olyan kihívás, amely együttérzést ébreszt bennem a többi édesanyával kapcsolatban. Bárkinek is lépek be a „rendetlen” otthonába, nem a rendetlenséget látom, hanem azt, hogy az anyuka abban a családban fáradt, több a feladata, mint amennyivel képes megbirkózni, esetleg nincs segítsége. Eszembe se jut olyan véleményt megfogalmazni, amely rossz színben definiálná az ott élőket. Értem, látom, magam is tapasztalom azokat a folyamatokat, amelyek minden nap újrateremtik a feladatokat.

(Forrás: Ficsak blog)

Fontos belátnunk, a rendteremtés közös feladat, a család minden tagjának ki kell venni abból a részét, és ha nem így van, akkor az egyes számú felelősnek kikiáltott édesanyák számára is lehet felmentés. Jár nekik együttérzés és segítség. Hiszen a nők így is jóval több láthatatlan munkát végeznek, mint a mellettük élők.

Azt is látom, hogy a háztartási feladatokkal való megbirkózásban fontos lehet a tudás és a rutin, így él bennem a remény arra, hogy a környezetvédelmi alapokra helyezett háztartástan előbb utóbb helyet kap az iskolai oktatásban, vagy legalábbis nyári táborokban szerepet kaphatna az ilyen típusú edukáció, mert értékes tudást adna a gyerekek kezébe.

Ahogy saját otthonunkon belül közös feladat a rendteremtés, annak megőrzése, fenntartása, közös feladat a tágabb környezetünkben is ugyanez. Én fontosnak érzem, hogy tágabb környezetünkben is megvalósuljanak ezek a szempontok. A Ficsak valamint a Zöld Követ Egyesület alapítójaként nagyon értékes számomra környezetünk védelme, és ebbe beletartozik az is, ahogyan viszonyulunk életterünkhöz.

Nagyon is fontos számomra, hogy milyen vegyszereket használunk, miket engedünk el, mennyit fogyasztunk, képesek vagyunk-e takarékosan bánni a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, milyen közlekedési formákat választunk, mennyi szemetet termelünk otthon.

Fontos törekvés például az egyszer használatos műanyag kiszorítása a háztartásokból, a saját otthonomból is. Valamint régóta nem használunk otthon olyan vegyszereket, amelyeknek környezetkárosító hatásuk van.

(Forrás: Ficsak blog)

Igyekszem piacon vásárolni, hazai termelőktől, mert ott egyrészt ellenőrizhetőbb, hogy a zöldségek-gyümölcsök termesztésénél használtak e vegyszereket vagy sem. Valamint módomban áll csomagolásmentes állapotban hozzájutni az alapanyagokhoz. Mert ez számít, ebben tudatos vagyok és erre biztatok másokat is.

Közvetlen környezetünk tisztasága is elengedhetetlen és közös feladat. Éppen ezért hívom fel a figyelmet egy fontos kezdeményezésre, a Csikk Zero csikkmentesító mozgalomra. Ez egy olyan esemény, ahol a Csikk Zero csikkmentesító mozgalom kezdeményezésére a Kärcher Hungária Kft. támogatásával, lombszívók segítségével szívjuk össze az eldobált csikkeket Lágymányos utcáiról.

(Forrás: Ficsak blog)

KI TALÁLTA EZT KI?

A CsikkZero a Planet Z ötletverseny közönség díjazottja. Elképzelésük,- hogy a csikkek, apróbb hulladékok lombszívók segítségével hatékonyan összeszívhatók,- most a gyakorlatban is megvalósul! Gyere és nézd meg te is a lombszívókat első bevetésükön!

MIÉRT VAN ERRE SZÜKSÉG?

Rendkívül fontos felhívni a figyelmet környezetvédelem fontosságára, a parkok, utcák tisztaságának megőrzésére. Ehhez pedig arra van szükség, hogy közös erővel, együtt tegyünk azért, hogy Földünk minél tovább élhető bolygó legyen.

MIÉRT CSATLAKOZZ TE IS?

Megnézheted bevetésen a lobszívókat, mennyire hatékonyak és könnyű velük dolgozni. Mindemellett tehetsz a környezetedért azzal, hogy beállsz mellénk szemetet szedni és még egy zsebhamutartót is kapsz ajándékba, megköszönve ezzel segítségedet!

Időpont: 2022. szeptember 16. (péntek) 10:30

Helyszín: Schönherz Kollégium előtt (1117 Budapest Irinyi József utca 42.)

(Forrás: Ficsak blog)

Kérjük, jelezd részvételi szándékod!

Regisztráció >> www.bit.ly/csikkzero_lagymanyos

Eszközöket, zsákot és kesztyűt biztosítunk!

A Takarítási világnap nekem sokkal inkább ezeket a törekvéseket célozza meg, én ezekben szeretnék sokkal észszerűbben működni és vallom: éljünk tudatosabban otthon és otthonunkon kívül is, hiszen így kevesebbet kell majd takarítanunk!