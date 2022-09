Az üzletportálok – és általában a belvárosi épületek földszinti sávja – alapvetően meghatározza a városképet, ugyanis a legtöbb városhasználó, turisták és helyiek egyaránt itt szerzi legtöbb benyomását az adott településről. Ezért is alapvető ennek a zónának a rendezettsége, igényessége. Sajnos Budapest ezen a téren rendkívül rosszul áll. Átépített nyílásrendszer, egész homlokzatrészeket betakaró portálszekrények, rikító színű és sokszor átfestett, cserélt táblák láthatók mindenfelé. Ráadásul sok az üres üzlethelyiség, vagy a rossz színvonalú, igénytelen bolt még a legkiemeltebb helyeken is. Utóbbi nagyrészt gazdasági kérdés, viszont a szabályozás az adott önkormányzat feladata – lenne, hiszen sok helyen a szabályozásban is tiltják például épülettagozat takarását, csak a betartásra nincs igény és/vagy lehetőség.

Az elmúlt években számos elképzelés született a helyzet megoldására. 2009-ben egy grafikuscsoport elkészítette a Kossuth Lajos utca üzletsorának új tervét. Az üzletek feliratai, logói egységesen, visszafogottan, mégis jól felismerhető módon jelentek volna meg, de kiszabadításra kerültek volna a rátett portálszekrények alatt rejtőző épülettagozatok, amik természetesen az épület homlokzatának szerves részét alkotják. 2016-ben az akkori fővárosi önkormányzat elindította a nagykörúti portálprogramot – ez a Kossuth utcai elképzelésekhez hasonlóan szintén hamvába holt.

A város főbb útvonalait tekintve elmondható, hogy legrosszabb állapotban a Rákóczi út van, de a nagykörúton is elég rémes a helyzet. Az Andrássy úton nagyságrendekkel jobb a kép, azonban ez egyáltalán nem az építési hatóságok erélyes közbenjárásának köszönhető,

egyszerűen az ott megtelepedő magas (ár)színvonalú üzletek nem engedhetik meg maguknak a szedett-vedett utcaképet. Bár hiba lenne azt gondolni, hogy a rendezett portál a luxusüzletek kiváltsága.

A szigorúan szabályozott portálok ellen gyakori érv, hogy akkor az egyes üzleteknek nem lesz megfelelő helyük a feliratok számára. Jól látható, hogy ezt is meg lehet oldani, Bécsben még barokk házakon is viszonylag nagyméretű feliratokat lehet elhelyezni, de ezek mégsem zavarók, ugyanakkor nagyon jól láthatók.

A budapesti portálok építészeti átalakítása már az 1920-as években elindult, az akkor nyíló mozik, színházak, éttermek és üzletek számára a historizáló épületek viszonylag kis földszinti nyílásai nem voltak már megfelelők, és az akkori építéstechnológia lehetővé tette a nagyobb távolságok áthidalását. Az ekkor készült, építészetileg magas színvonalú és elegáns portáljainak egyik legszebb példája az egykori Hiradó mozi bejárata az Erzsébet körút és a Dohány utca sarkán. A különleges kialakítás valóban szétzilálja a fölötte látható visszafogott neoreneszánsz homlokzatot, azonban eredeti állapotában és megvilágításával valóban a körút egyik látványossága volt.

A legtöbb belvárosi főútvonal állapotára egyszerűen nincs mentség. Erre legszemléletesebb példa a város tulajdonképpeni tengelyének, a Kossuth utca–Rákóczi út vonalának állapota.

Az ízléstelen és igénytelen portálok között szinte oázisként bújik meg a patinás budai cukrászda első pesti fióküzlete. Ez a házsor az Erzsébet-hídhoz kapcsolódó városrendezés során épült ki, mikor az utcát mintegy hat méterrel kiszélesítették. Az ekkor elkészült bérpaloták már kétszintes üzletekkel, tágas portálokkal épültek fel, hasonlóan a címlapon látható lipcsei épületekhez. Az épületet tartó masszív szegecselt acélgerendákat a cukrászdában meg is lehet tekinteni falatozás közben. Jól láthatóan ez a környék egyetlen olyan üzlethelyisége, ami máig tágas, két szint belmagasságú, mindenfelé átépítések, átalakítások láthatók. Sok kétszintes belvárosi üzlet emeletén szükséglakásokat alakítottak ki, ezeket a későbbiekben kiadták, átépítették, vagy éppen üresen állnak.

A Kossuth utca virágzását és tönkremenetelét jól szemlélteti a cukrászdával szomszédos épület sorsa. Az egykor parádés, kétemeletes autószalon a húszas évek egyik legszebb pesti üzlete volt. Sokáig üresen állt (ahogy az alsó képen is látható), ma egy butik üzemel itt, viszont az emelet továbbra is üres. A legtöbben nem is sejtik, hogy ez a két szint egykor egybetartozott, erre már csupán az elegáns, a ház bejáratával egybeépített portál oszlopai utalnak.

Egységes és rendezett portálok Budapesten csak egy helyen, a Deák Ferenc utcában találhatók összefüggően, egy korábbi ingatlanfejlesztési projektnek köszönhetően. Az utcában csak felső kategóriás boltok működnek, ezek logói és feliratai egységes, arany színben jelennek meg a fekete háttér előtt. Luxusüzletek, nekik telik ilyesmire – legyinthetnénk, de valóban igaz a régi megállapítás, hogy az igényesség és ízlés nem pénztárca kérdése, hiszen egy egyszerű kis üzlet is kialakíthat rendezett portált – különösen, ha ezt az építési hatóságok is előírják.

Kiemelt kép forrása: Architextúra blog