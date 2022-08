Szankciós pótcselekvés

Most éppen Észtországnak vannak “remek” ötletei arra, hogy az EU hogyan tarthatja fenn az “egység” és a “kérlelhetetlen szankciók” látszatát. Az sem a kezdeményezőket, sem Brüsszelt nem zavarja, hogy a szankciókhoz továbbra is csak a Föld országainak harmada csatlakozott, miközben a többiek, köszönik szépen, jól kihasználják az EU önsorsrontó gazdasági szankciói által számukra kínált lehetőséget – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

Tiltsák ki az orosz turistákat minimum a schengeni övezetből, vagy maximum az egész EU területéről – követelik most az észtek. Az orosz művészek, tudósok, gimnazisták és egyetemisták kitiltása majd a 9. szankciós csomagban következhet. Ahogy a balliberális Cancel Culture menekülés az érdemi vita elől, úgy az orosz turisták tervezett kitiltása is leginkább pótcselekvés.

A Cancel Culture előtt még legjobb nyugati egyetemekről száműzik a heteroszexuális, idős keresztény fehér férfiak privilégiumának tartott matematikát és fizikát. Klasszikus zenét sem szabad már “csak úgy” játszani, mivel az az Európán kívüli népek és mindenféle kisebbségek öntudatra ébredése előtt keletkezett, ezért nem értelmezhető a progresszív – nem progresszív bináris koordináta rendszerben. Szegény Winston Churchill, vagy Mahatma Gandhi sem tudhatta, hogy “rasszista”, így a haladó világban már nem lehet őket Mea Culpa nélkül példaként állítani a fiatalok elé európaiságból, vagy a békés ellenállás jelképekét.

Mivel az EU már az összes alacsonyan csüngő szankciós gyümölcsöt leszedte, a magasan csüngő gyümölcs – például a nukleáris együttműködés felmondása, amit az orosz uránt importáló USA sem nagyon erőltet – pedig még nagyobb gazdasági öngyilkosság lenne, ezért marad itt is a pótcselekvés.

Mint a ló a klasszikus viccben: “Nem vak, hanem bátor!” – mondhatnánk, ha nem az életünkről és a jólétünkről, pontosabban a jövőnkről lenne szó. Újabb érdemi szankcióra nincsen esély, a német kancellár is megmondta, hogy “az EU jól tette, hogy nem szankcionálta az orosz gázt”. A nukleáris együttműködés az USA mellett a franciáknak is fontos, elvégre a Rosatom a francia turbinák nagy vásárlója, és Párizs Szibériában szeretné a kiégett fűtőelemeit újradúsíttatni. Így már érthető, hogy Berlin és Párizs miért ennyire visszafogott az ukrajnai fegyverszállításokban. A minap bejelentett újabb félmilliárd eurós német fegyvercsomag zöme csak jövőre jutna ki a frontra.

A brüsszeli héjáknak tehát fel kell valamit mutatniuk a nyomás fenntartása érdekében és azért, hogy eltereljék a figyelmet az eddigi szankciós csomagok kudarcáról. Amíg az immáron nyolcadik csomagon rágódunk, nem kell arról beszélni, hogy a Föld országainak kétharmada továbbra sem csatlakozik az USA-EU szankciókhoz, vagy hogy akik csatlakoztak, már bánják.

Turists welcome!

Nem így az orosz olajból nagyságrenddel többet importáló India és Törökország. Az EU légteréből kitiltott orosz repülők új átszállási csomópontjának számító Dubai vagy Istanbul repülőtér üzemeltetői, vagy az OPEC-országok, amelyek Joe Biden minden könyörgése ellenére sem fokozzák, hanem – a fosszilis energia nyugati kivezetése előtt bevételeiket az így tartósan magasan tartott árral kimaxolva – inkább tovább csökkentik az olajtermelésüket.

Maradnak az orosz turisták. A statisztikák szerint a Covid előtt évente kb. húszmillió orosz utazott turisztikai céllal külföldre. Idén, az első félévben kilencmillió, akik közül a legtöbben Törökországba, Egyiptomba és az Emirátusokba, illetve a Schengeni övezetbe utaztak. Egyes uniós országokba idén akár a felével kevesebb orosz turista érkezett.

Az orosz turisták jellemzően sokat költenek. Ezt láthattuk az idei év legelején is hazánkban, amikor a Sputnik V oltás kölcsönös elfogadása miatt rengetegen vendégeskedtek nálunk. Ahogy az exportorientált európai gazdaságoknak a háború után is szüksége lesz az olcsó orosz energiára, úgy az európai szolgáltatóiparnak, különösen az idegenfogalomnak, is szüksége lesz az orosz turistákra. Azokra a turistákra, akiket nem lenne szabad a kollektív bűnösség idejétmúlt, XX. századi elmélete alapján kormányuk politikája miatt büntetni.