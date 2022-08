CumEx selyemzsinór a kancellárnak

Se nem törvényes, se nem etikus? Olaf Scholz német kancellár magyarázkodásra szorul. Még hamburgi főpolgármester volt, amikor a gyanú szerint közbenjárt az ottani Warburg Bank CumEx adóoptimalizálási ügyeinek elsimításában. Scholz és a bankvezér találkozója után a tartományi adóhivatal 2017-ben hagyott elévülni egy 47 millió eurós adótartozást, majd a bank 2018-ban 45,000 eurót adományozott a helyi SPD-nek. A CumEx egy olyan tranzakció, amelynek során osztalékra jogosító (cum) és osztalék nélküli (ex) értékpapírok úgy cserélnek gazdát, hogy az adókötelezettség megállapításakor azok éppen a “vagyonkezelőnél” legyenek. Ez a szál még fontos lesz.

Az ügy az aktákhoz került volna, ha Scholz nem lenne ma kancellár, pláne, ha nem Németország élén állna. Miért fontos, hogy – legalább – Berlinben egy globalista kormányfő üljön? A szeptember 25-i olasz választáson a hárompárti jobboldali szövetség az esélyes, így Róma az ukrajnai konfliktusnál a héják táborából átigazolhat a galambokhoz. Macron francia elnök sem lelkesedik az USA európai proxy háborújáért, ha Róma fordul, a franciák is visszatérhetnek korábbi óvatos álláspontjukhoz, Macron: „Nem szabad megalázni Oroszországot”. A német szocdemek pedig azért aggódnak, mert az olcsó orosz energia nélkül leállna a német ipar, ami már az ő törzsszavazóinak számító szakmunkásréteget is érzékenyen érintené.

Június közepén, amikor a francia-német-olasz kormányfő már majdnem meggyőzte az ukrán elnököt a béketárgyalásról, Boris Johnson Kijevbe sietett és utána ismét a fegyverek vették át a szót. A fegyverszállítás terén Berlin egyáltalán nem jeleskedik. Az európai NATO legerősebb hadseregét építő lengyelek ki is akadtak azért, hogy a “körcsere” keretében az ukránoknak átadott, 240 felújított T-72 tank helyett ígért új Leopárd 2-esekre 2-3 évet kell várniuk. Az ukránoknak Berlin alig küldött nehézfegyvert, vagy ha küldött is, spórolnak a lőszerrel.

Miközben Berlin takaréklángon támogatja Ukrajnát, Washingtonból megüzenték, hogy Oroszország és Ukrajna kérdése egyre inkább az európaiakra hárul, míg az USA Ázsia és Kína (Tajvan) felé fordul. Hát ezért zajlik egy előre bejelentett politikai karaktergyilkosság váltás a szemünk előtt. Most ácsolják a színpadot Olaf Scholz lecserélésének.

A kancellár érzi is a végzetét, nyaralásából visszatérve médiakampányt indított. Rögtön az első sajtóesemény elején bejelentette a 3. lakossági támogatási csomagot, mint ahogy nem véletlenül a vizsgálóbizottsági meghallgatása előtti napon jelentették be a gáz ÁFA-jának átmeneti csökkentését is.

Miközben a kancellár nyaralt, párttársa, Johannes Kahrs, banki széfjében a nyomozók 200,000 euró készpénzt találtak. A nyári uborkaszezonban a média több napig találgatta, hogy a hamburgi főszocdemnek honnan van ennyi pénze, csak nem az inkriminált banktól? A pénz eredete tisztázatlan, (még) érvényes az ártatlanság vélelme, Olaf Scholz fellélegezhetett. Miközben a kancellár a következő vizsgálóbizottsági meghallgatásra készül, a globalista média már az utódlását készíti elő, felkészül az első társkancellári páros.

A német pártok sorrendjét ugyanis alig egy évvel a választás után ismét a CDU vezeti (27%), akiket a Zöldek követnek (23%), míg az SPD csak harmadik (19%). Az AfD 12, a liberális FDP 7, a szélsőbal 5 százalékra számíthat, így Berlinben most azt találgatják, hogy vajon mikor mond le Scholz, hogy helyét egy új kancellár vegye át. A papírforma szerint egy CDU-Zöldek koalíció abszolút többséggel kormányozhatna, aminek kancellárja Friedrich Merz CDU-elnök lenne, ám ő pont akkor volt a BlackRock vagyonkezelő németországi felügyelőbizottsági elnöke, amikor a CumEx adóoptimalizálás csúcsra járt. Ha Scholzot elsodorja a CumEx, az Merz esélyeit is rontja.

A CDU elnök esélyeit az sem javítja, hogy a háborús infláció tetőzésekor az FDP-s pénzügyminiszter luxusesküvőjére magánrepülőjével ment, így továbbra is ritka népszerűtlen. Marad a mesekönyv író zöld alkancellár, Robert Habeck és a magát nemzetközi jogásznak hazudó politológus, zöld külügyminiszter, Annalena Baerbock. Ők ketten voltak a Zöldek tárelnökei és most, legalábbis a globalista média lelkesedését látva, ők lehetnének az első társkancellári páros is, akik egy ország élén állnak. Lehet, a társkancellári páros ötlete még a globalista agymosás hatása alatt álló németeknek is túl “progresszív”, így alternatívának marad a médiában már legnépszerűbb német politikusnak kikiáltott Robert Habeck.

Fotó: MTI/EPA/CLEMENS BILAN