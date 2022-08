Támogatás a családoknak, nem csak iskolakezdéskor!

Ötgyermekes édesanyaként ezt én is tapasztalom: ezernyi dologra van szükség minden tanévben és még akkor is, ha a szülők a környezetvédelem okán (is) takarékoskodnak és igyekeznek megmenteni mindent az előző évről, ami csak menthető, akkor is kiemelt terhet ró minden új tanév a családokra. A mi családunk is megérzi minden évben az iskolakezdést, öt gyerek ötször annyi kiadást jelent, pedig örökölnek is egymástól a gyerekek ruhát, eszközöket, még iskolatáskát is.

A kormány tisztában van a családok terheivel, nem véletlenül hozza előre, ahogy tavaly is, úgy ebben az évben is a családi pótlékot, amely mentőöv lehet a családok számára az iskolakezdés során.

Tisztázzuk miért fontos ez és hogyan segít az augusztusi dupla juttatás, ha szeptemberben aztán nem érkezik a számlára családi pótlék. Azért, mert segít előre tervezni, gondolkodni és vásárolni. Senki se biztatja arra a szülőket, hogy az előrehozott családi pótlékot az utolsó fillérig költsék el már augusztusban, nem is ez a cél, hiszen azzal is ésszerűen kell bánni. De az augusztusi családi pótlék kiegészítésére, – bizonyos határokon belül – le lehet csípni belőle annyit, amennyit a beiskolázás megkíván.

A gyermekek nevelése felelős gondolkodást kíván, előrelátást, olyan családi költségvetés tervezését, amely számol azokkal az időszakokkal, ahol jelentősebb az anyagi megterhelés. Ahol ez nem valósul meg, vagy nem valósulhat meg valamilyen okból, azon az előrehozott családi pótlék se tud igazán segíteni. Hiszen ott nem feltétlenül csak a beiskolázás költségei okoznak fejtörést és nem is a családi pótlék jelenti az egyedüli, a professzionális segítségnyújtást, mert csak a kormány adta családtámogatási juttatásokra nem lehet gyereknevelést alapozni. Segíthet, és segít is a rendszer, de nem jelentheti az egyedüli megoldást. Aki erre támaszkodik csupán, annak nem lesz reális segítség se aktuálisan, se soha. Mert nem ez a célja: a családi pótlék az a gyermekek ellátását segítő támogatás, nem pedig a mindenek feletti megoldás.

Minden, amit a családtámogatási rendszer ad, az kiegészítő lehetőség, segítség ahhoz, hogy kicsit olajozottabban működjenek a fogaskerekek a családban, de ésszerű, felelős gazdálkodást kíván a szülők részéről is, mert a kettő együttesen lehet csak megfelelő megoldás a boldogulásra.

A kormány természetesen nem csak a családi pótlékkal segíti a családokat, számos más juttatás és támogatás szolgálja a családok terheinek enyhítését- jelen esetben a tanévkezdés során.

Ingyenes tankönyv ellátás

A 2021/2022-es tanévtől már minden nappali tagozatos diák ingyenes tankönyvellátásban részesül. Az idei tanévtől már a köznevelésben és a szakképzésben tanulóknak sem kell fizetni a könyvekért.

A tanévkezdésre minden iskolában rendelkezésre állnak majd a tankönyvek, melyek kiszállítása augusztus elején már elkezdődött. A legtöbb iskolában a nyári szünet utolsó napjaiban, augusztus 27-31. között osztják ki a tankönyveket, a többiek az első tanítási napon vehetik kézbe.

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés

A gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetése az idei tanévben is folytatódik. Mindazon szülők, akiknek gyermekei közoktatásban részt vesznek, már ismerős lehet számukra a gyermekétkeztetési támogatás igénybevételéről szóló nyomtatvány. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani az étkezést biztosító intézménynél, az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges igazolások csatolásával.

A bölcsődékben és óvodákban is ingyenes az étkeztetés azon gyerekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy saját maga, illetve testvére tartósan beteg vagy fogyatékos, valamint annak is jár, akit nevelésbe vettek.

Továbbá ingyenesen étkezhet az a gyermek is, aki nagycsaládban él, azaz ahol három, vagy ennél több gyermeket nevelnek a szülők.

Az a gyermek, aki olyan családban él, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a kötelező legkisebb minimálbér nettó összegének 130 százalékát szintén ingyen étkezhet.

Iskolakezdési támogatás

Fontos tudnivaló, hogy munkáltató döntésétől függően támogathatja a munkavállalók gyermekeinek iskolakezdését, valamint úgy is dönthet, hogy mindkét szülőnek biztosít iskolakezdési támogatást. Ez arra az estre is kiterjed, ha a szülők mindketten ugyanazon munkáltatónál dolgoznak. Az iskolakezdési támogatás feltétele, hogy a szülő családi pótlékra jogosult legyen.

Ez a támogatási forma, mint választható cafeteria elem nagy segítséget nyújthat a családoknak az alapvető tanszerek mellett a szükséges kiegészítő eszközök beszerzéséhez.

A juttatás csak papíralapon vagy elektronikus formában kibocsátott utalvány formájában adható. Az utalvány a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. Igényelni írásos formában a munkáltatónál lehet, melyhez egy nyilatkozatot kell tenni az iskolakezdési támogatásra való jogosultság fennállásáról. A támogatás összege gyermekenként a minimálbér 30 %-át nem haladja meg.

Beiskolázási támogatás

Idén is több önkormányzatnál lehet igényelni beiskolázási támogatást, amelynek összege általában 6-20 ezer forint közötti mozog. Fontos feltétel, hogy a diák lakcíme azon a településen legyen, ahol a támogatást megigényli. Budapesten az adott kerületnél lehet érdeklődni a támogatásról és összegéről, ennek mértéke viszont kerületenként eltérő lehet

Ingyenes KRESZ-vizsga és tréning

Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a 20 év alatti fiatalok, valamint a csed-, gyed-, gyes ellátásban részesülők.

Ingyenes nyelvvizsga

A cseden, gyeden és gyesen lévő édesanyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga visszatérítésének lehetőségét 35 éves korig.

A Fiatal Családosok Klubja alapítójaként én magam is üdvözlöm, hogy a Kormány számára kiemelt fontossággal bír a családvédelmi akcióterv megvalósítása. Hiszen a hosszú távú cél, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ahol a gyermek az első.

Éppen ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Kormány széles körben elérhető és sok területet érintő családtámogatási formákat dolgozott ki az évek során:

Ezek között találunk olyanokat, amelyek közvetlenül és rendszeresen pénzbeli támogatást nyújtanak, illetve olyanokat is, amelyek már nem ennyire közvetlen formában nyújtanak segítséget vagy nem rendszeresen.

Ilyen lehet például egy egyszeri pénzbeli juttatás, lehet kedvezményes hitel, lehet állami támogatás, vagy amiről kevesebbszer esik szó, mert nem tűnik annyira kézzelfoghatónak: az adójóváírás.

A kormányhivatal honlapján elérhetőek bárki számára az aktuálisan élő családtámogatási ellátások, illetve azok a támogatások, amelyet rendszeresen, pénzbeli támogatásként juttat el a családokhoz a Kormány.

Ezek a következők:

Családi pótlék

Anyasági támogatás

Gyermekgondozást segítő ellátás (CSED, GYED, GYES)



Gyermeknevelési támogatás

Emellett pedig többféle hitel, számos kedvezmény, egy alkalomra szóló visszatérítések is segítik a családokat.

Ezek a következők:

Hétüléses autó vásárlás állami támogatással

CSOK

Babaváró hitel

Lakásfelújítási támogatás

Élethosszig tartó szja-mentesség (négygyermekes édesanyák esetén)

ÁFA-visszatérítési támogatás

Adóvisszatérítés

Láthatjuk tehát, hogy a Kormány a családi pótlék mellett számtalan módon segíti a családok boldogulását, nem csak az iskolakezdés, vagy a tanév során, de az élet sok egyéb területén, legyen az otthonteremtés vagy közlekedés akár.

Érdemes alaposan tájékozódni és akár kérvényezni azokat a juttatásokat, amelyekkel élni tudunk, de eddig nem kerültek előtérbe. Érdemes akár hosszabb időszakra előre tervezni, a támogatások elérése érdekében gazdálkodni, mert minél előrelátóbbak vagyunk, annál könnyebben csatlakozik össze a Kormány által felkínált széles spektrumú segítség a fogadó szándékkal.