Spóroljunk az energiával – nem csak a családi költségvetés miatt

Nincs ma olyan család hazánkban, amely ne számolna azzal, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kényszerű kormánydöntések okán esetleg újra kell tervezni a családi költségvetést. Mindenki számol, belefér e a „rezsikeretbe” a fogyasztás, maradhat e a rezsicsökkentéssel védett sávban a család. Ha nem, akkor a védett fogyasztási határérték felett fogyasztott energiát piaci árhoz közelebbi áron kell, hogy megvásárolja – Király Nóra írása a Családban marad! blogon.

Mielőtt belemennék a részletekbe, fontos tisztázni, hogy egy ilyen intézkedést egyetlen kormány se vezet be örömmel. A döntés hátterében a kormány hatáskörén túli események állnak, és mindaz, ami jelen pillanatban zajlik, olyan erőfeszítés, amellyel a végsőkig próbálják megvédeni a családokat a még nehezebb egzisztenciális kihívásoktól.

Mert baj van körülöttünk ez egyértelmű. Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában meredeken emelkednek az energiaárak, energiaválság alakult ki. Egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett, és látható, hogy az áremelkedés tovább folytatódik. A napokban világossá vált az is, hogy évtizedek óta először nem lesz elég gáz Európában, több országnak is szembe kell néznie ezzel a hiánnyal. Ezeknek a folyamatoknak a hatásai nyilvánvalóan nem maradnak országhatárainkon kívül, nekünk is alkalmazkodni kell a negatív folyamatokhoz. Adott esetben vissza kell fogni az energiafogyasztásunkat, vagy ha ez nem megvalósítható, akkor szembe kell nézni azzal, hogy az átlagfogyasztás felett piaci árhoz közelebbi áron juthatunk csak energiához.

(Fotó: Családban marad! blog)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos új intézkedés bevezetéséig, július 31-ig egy átlagfogyasztó havonta 7750 forintot fizetett az áramért, ez a rezsicsökkentés nélkül 50 833 forint lett volna. Egy átlag gázfogyasztás havi díja eddig a dátumig 15 833 forint, ez a rezsicsökkentés nélkül 131 444 forintba került volna. Az átlagfogyasztásig a jövőben is mindenki havi közel 159 ezer forintot – évi 1,9 millió forintot – spórolhat meg a rezsicsökkentéssel.

A kormány a rezsicsökkentés védelme érdekében az alábbiakról döntött:

„A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár felhasználási helyenként 1729 m3/év fogyasztásig vehető igénybe. A villamos energia esetében a rezsicsökkentett ár felhasználási helyenként 2523 kWh/év fogyasztásig vehető igénybe. Eddig a határig minden magyar család, minden magyar fogyasztó a rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a földgázt.

A kormány a családok védelmében bevezetett egy új tarifát, a lakossági piaci árat, ami jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár.

A villamosenergia esetén a rezsicsökkentett ár 36 forint, az átlagfogyasztás feletti, lakossági piaci ár 70,1 forint lesz, miközben a világpiaci ára 268,9 forint kilowattóránként. Az éjszakai áram esetében az átlagfogyasztás felett 62,9 forint lesz a lakossági piaci ár.

A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár 102 forint, az átlagfogyasztás feletti, lakossági piaci ár 747 forint lesz, miközben a világpiaci ár 1020 forint köbméterenként.”

Az intézkedés a háztartások nagy többségét, mintegy kétharmadát, az átlagfogyasztókat nem érinti, hiszen a háztartások többsége átlagfogyasztó vagy átlagfogyasztás alatti sávba tartozik. Ennek ellenére az egész Európát érintő energiaválság puszta ténye is ijesztő lehet mindenki számára. Nagyon sokan születtünk bele ebbe a kényelembe, nehéz szembenézni azzal, hogy mindez megváltozhat, hogy a fosszilis energia véges és fogyasztásával, felhasználásával kapcsolatos szokásainkat drasztikus módon meg kell változtatnunk ahhoz, hogy a legfontosabb dolgokra maradjon energia.

A FICSAK alapítójaként, amely civil szervezet a családok jólétéért dolgozik, de nagycsaládos anyukaként – érintettként is- nagyon fontosnak tartom, hogy olyan magatartást tanúsítsunk, amely segíthet úrrá lenni a helyzeten. Pánik helyett számoljunk, nézzünk szembe a realitással. Nézzünk szembe azzal, hogy háztartásonként, családokként, leginkább a saját családunkban hogyan tudjuk alacsonyabbra húzni, vagy ha a védett sávba tartozunk, alacsonyan is tartani energiafelhasználásunkat. Ez ma a legfontosabb feladat minden háztartásban, – függetlenül attól, hogy hányan élnek egy házban, – olyan praktikákra van szükség, amely gondosabban, takarékosabban bánik az energiával.

(Fotó: Családban marad! blog)

Nem csak azért, mert akkor több pénz marad a család költségvetésében másra, azért is, mert egy egész kontinenst érintő energiaválság kellős közepén nincs más lehetőség. És azért is, mert az ésszerűség és a környezetvédelem is ezt diktálja régóta, csak nem nagyon akartuk ezeket a hangokat meghallani.

Most már nem tudjuk mindezt figyelmen kívül hagyni, mert ha nem ügyelünk a jelenleginél jobban az energiafelhasználási szokásainkra, hamarosan nem csak súlyos forintokat kell érte fizetnünk, de a jelenleginél jóval szélsőségesebb mértékben billenthet ki komfortzónánkból a valóság.

Mit tehetünk a saját háztartásunkban?

Még akkor is finomíthatunk szokásainkon, ha a védett sávba tartozunk, ha meg nem, akkor érdemes pálfordulót venni és erőteljesen visszafogni fogyasztásunkat nagyon sok területen.

A leghatékonyabb eredményt a szigetelés, az ablakcsere valamint a magas energiafogyasztással járó eszközök lecserélésével érhetnénk el, de nem minden család tudja mindezt pár hét-hónap leforgása alatt megvalósítani- bár hosszú távon érdemes erre törekedni.

(Fotó: Családban marad! blog)

Rövidtávon is vannak azonban jó módszerek arra, hogy spóroljunk az energiával, érdemes mindenkinek a saját háztartásában megtalálni a legfontosabb energianyelő eszközöket és szokásokat.

Áram:

Világítás – Sokan nőttek, nőttünk úgy fel, hogy az árammal való takarékosság az égve hagyott lámpákra fókuszált. Van jogalapja, mert ezen a területen nagyon is sokat jelent az égve felejtett lámpa, főleg akkor, ha folyton fényárban fürdik a ház, és olyan helyiségekben is égnek a lámpák, ahol éppen nem tartózkodunk. A fürdőszoba és az előszoba két kritikus terület, mert azokban a helyiségekben valamiért a legtöbb ember nem kapcsolja le maga után a lámpát. Próbáljunk nagyon tudatosan figyelni, és tényleg csak ott kapcsoljunk lámpát, ahol tartózkodunk. Fontos szempont az is, hogy fókuszált fényforrások mellett tevékenykedjünk, például nem kell többkarú csillárral bevilágítani a konyhát, ha a munkapulton dolgozunk. E mellett természetesen fontos, hogy energiatakarékos izzókat vásároljunk, és ahol lehet, ahol nem igényel éles, nagy fényt az élet, váltsunk alacsonyabb fényerőt biztosító izzókra, ha eddig nem tettük.

(Fotó: Családban marad! blog)

Mosogatógép: sokan esnek abba a hibába, hogy félig megrakottan is elindítják a gépet, – ne legyen szaga a hosszabb ideig ott rekedt mosatlannak. Érthető szempont, ám nagyon nagy pazarlás. De akár színültig, akár félig megrakottan mosogatunk, mindenképp energiatakarékos programot indítsunk el. Mert minden kilowatt számít. Természetesen az is megoldás, hogy hétköznapokon, egy-egy gyors, sok szennyessel nem járó étkezések után gyorsan, kézzel elöblítjük az edényeket és csak akkor pakolunk be a mosogatógépbe, ha egyszerre nagy halom szennyes edény vár mosogatásra. Kézi mosogatásnál szempont, hogy nem kell forró vizet használni és felejtsük el a folyó vízzel való mosogatást.

Mosás: a félig megrakott mosógép nyelni fogja az áramot – vagy töltsük meg teljesen és akkor is energiatakarékos programon mossunk, vagy öblítsük ki kézzel azt, amit mindenképp viselni szeretnénk, de éppen szennyes. A legtöbb ruha nem igényel magas hőfokon mosást, sőt a 30-40 fok bőven elég az átlagosan szennyezett, színes ruháknak. Valamint nem kell másfél óráig pörgetni a ruhákat – saját tapasztalat is – hogy teljesen tiszta lesz az a ruha is, amely „csak” 10-15 perces mosást kapott.

(Fotó: Családban marad! blog)

Hűtő, fagyasztó: a fagyasztóban hizlalt jégkéreg nagyon fájhat a pénztárcánknak (ahogy az ósdi, nagy energia felvételű fagyasztók is), éppen ezért a hűtő, a fagyasztó rendszeres leolvasztása nagyon fontos. A hűtőt ne érje közvetlen napsugárzás, még véletlenül se kerüljön hőforrás közelébe, és ha a nyári kánikulának vége, tekerjük lejjebb a teljesítményt. Már egy-két fokozat is számít.

Elektromos sütő, konyha: tervezzünk előre egy egész hétre menüt és igyekezzünk egyszerre nagyobb adagot megsütni. Ez nem lehet gond akkor, ha légkeveréses a sütő, simán sülhet benne egyszerre stefánia vagdalt és csirkecomb is. Gondolkodjunk előre és egy tenyérnyi pizza szeletért még véletlenül se kapcsoljuk be a nagy sütőt. Inkább válasszunk kisebb, alacsonyabb áramfelvétellel járó eszközt a sütésre – akár a mikró grill funkcióját.

Elektromos bojler – nagyon sok bojleren be lehet állítani, hogy milyen hőfokra melegítse fel a vizet, ha ilyen a mi készülékünk is, akkor nem kell maximális fokozatra kapcsolni, bőven elég egy 40 fokra felmelegített víz a fürdésre. Igyekezzünk csökkenteni a vízsugár alatti tartózkodást, legyen egy gyors szappanozás, öblítés és kész. Elmúlt az órákig tartó zuhanyozás időszaka.

(Fotó: Családban marad! blog)

Klíma, lakáshűtés: ahhoz, hogy minél ritkábban vagy egyáltalán ne kelljen klímát kapcsolnunk, igyekezzünk a lakást minél hűvösebben tartani más, áramfogyasztást ne igénylő módszerekkel. Ki kell tapasztalnunk otthonunk működését ezen a területen. Figyeljük meg, hogy járja körbe a Nap, mely napszakokban kell igazán figyelni a napvédelemre, mikor és hogyan érdemes szellőztetni. Tapasztaljuk ki, mit „szeret” jobban a lakás, hogyan reagál gyorsabban a szellőztetésre a mi otthonunk. Mert néha egy gyors hajnali szellőztetés többet ér, mintha egész nap csukva lenne az ablakunk, vagy más esetben a teljes fényvédelem hoz csak eredményt. Érdemes kísérletezni, „kilesni” a saját lakásunkra érvényes megoldásokat, hogy ne kelljen extraárammal fizetni a hűvösért.

Általánosságban elmondható, hogy minden fogyasztót azonnal kapcsoljunk ki és húzzuk is ki a dugaljból, ha már nem használjuk. Ne menjen a számítógép se a tv „csak úgy”, ne állítsunk be alváskapcsolót, hanem kapcsoljuk le, mielőtt elalszunk, húzzuk ki a mobiltöltőt is – mert mindez észrevétlenül, csak úgy „viszi” az áramot és emeli a fogyasztási szintet.

Gáz – fűtés

Az egyik leghasznosabb tipp lehet, hogy csak azokat a helyiségeket fűtsük, amelyeket tényleg használunk. A raktárként szolgáló (lomos) szoba, az előszoba nem kíván olyan magas hőmérsékletet, mint a nappali. Ezekben a helyiségekben nyugodtan tekerjük lejjebb a radiátort, sőt az a legjobb, ha megtanulunk kicsit (fokozatosan) alacsonyabb hőmérsékletű lakásban gondolkodni. Ez nem jelenti azt, hogy fáznunk kell, de azt igen, hogy kényelmes, de meleg ruházatot húzzunk – vastag pulóverben és vastag, meleg, puha zokniban alkalmazkodjunk az alacsonyabb hőmérséklethez. Bármennyire is hozzászoktunk az állandó, a lakás minden pontján a meleghez, bármilyen „szabad érzést” kölcsönzött az ujjatlan trikóban „nyaralás” télen is a lakásban, ez többé nem lehet opció.

(Fotó: Családban marad! blog)

Alvásnál még a nappali hőmérsékletnél is alacsonyabbra vehetjük a fűtést, egy 18-19 fokos hőmérsékletű szoba- alvás szempontjából- teljesen megfelelő kényelmet biztosít.

Fontos, hogy a hőt adó gázkészülék biztonságos legyen, időről időre nézessük át szakemberrel is beüzemelés előtt, mert egy poros, régi, ritkán szervizelt készülék veszélyes is lehet, fűtéshatékonyság tekintetében pedig pazarló.

Nagyon fontos a szigetelés is – ha nincs lehetőségünk a falak szigetelésére és nyílászárók teljes cseréjére, akkor is igyekezzünk minden „rést” eltömni, és ha a kereteket nem is tudjuk kicserélni, sokszor már az is sokat jelent, ha az ablakokban lévő üvegeket cseréltetjük hőszigeteltebb, vastagabb üvegre. Illetve a redőnycsere is sokat segíthet, és az is, ha már meglévő redőny mellé, belső szigetelésként egy extravastag függönyt akasztunk az ablak elé.

A lista természetesen bővíthető és szinte végtelen, hiszen ahány ház, annyi háztartás, annyi szokás és megoldás kínálkozik. A lényeg, hogy a saját otthonunkban, a saját életünkbe találjuk meg azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyek segítségével energiát – végső soron – pénzt spórolhatunk meg a családnak.

Én is erre törekszem és ebbe az irányba terelem a családomat is.

A címlapfotó illusztráció (Forrás: Családban marad! blog)