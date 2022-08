Mire készül a DK? És mire MZP?

Gyurcsány Ferencet az ellenzék sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja – Az örök igazság most talán jobban érvényes, mint valaha. Miközben a DK és elnöke „forró őszre készül”, a hazai globalista média az új amerikai nagykövet érkezése előtt maximumra tekeri az ellenzékváltó hangulatot. Márki-Zay Péter (MZP) eközben tovább lebegteti pártalapítását – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

Gyurcsánnyal nem lehet nyerni! – hangoztatják ellenzékiek és baloldaliak őszinte pillanataikban. A DK oligarchapárt a legtámogatottabb ellenzéki és baloldali erő! – kontráznak a Gyurcsány-párt rajongói. Ez a két állítás egyszerre érvényes, és már többen, sokféle módon próbálták feloldani.

Bajnai Gordon tíz éve egy zöldmezős választási pártot (Együtt) gründolt, amelyben ő és Haza és Haladás Alapítványa a globalizáció nyerteseit; a Milla a fiatalokat; míg a “bohócforradalom” a globalizáció veszteseit hozta volna. Ettől a 2014-es választásokra akkora támogatást reméltek, amely fölöslegessé teszi a baloldali pártokkal való alkudozást.

Ez ugyanúgy nem jött be, mint az utódpárt utódpártjának kihagyása az „összefogásból”, mivel 2013. október 23-án a Műegyetem rakparti gyűlésen a tömegben V-alakban elhelyezett DK-sok „demokraták” meghackelték Mesterházy Attila beszédét teljes baloldali összefogást követeltek, aminek így a DK is része lett.

Elküldik, de marad

Az alkuk eredményeként „véletlenül” pont négy DK-s jutott mandátumhoz, és csak nem találtak egy ötödik képviselőt a frakcióalapításhoz, de Gyurcsányék ebből is jól jöttek ki, ugyanis Leninéktől tanulva „bojkottálták” az Állami Dumát azt a parlamentet, amelyet frakció híján amúgy sem tudtak volna hatékony színpadként használni.

Valamivel később Botka László „Mit írnának rá a szórólapra?Tisztelt választópolgárok, nekünk nem kellett, önöknek jó lesz, üdv. Magyar Szocialista Párt?” miniszterelnök-jelölt körei megpróbálták a gordiuszi csomót átvágni és egy “Gyurcsány nélküli DK-val” megállapodni. Erről maga Gyurcsány Ferenc beszélt 2017-es évértékelő beszédében: „Az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd, valamint Botka László egy kéretlen királycsináló invitálására, egy ideje a hátunk mögött titkos tárgyalásokat folytat”. Mint kiderült, Lengyel Lászlót értette a „királycsináló” alatt, akinek ezirányú erőfeszítései eredménytelenek maradtak. A DK 2018-ban immáron frakciónagyságban vonult be az Országgyűlésbe, 2022-ben már a legerősebb baloldali és ellenzéki frakciót adják.

A DK kommunikációja tényleg faék egyszerűségű: ha a Fidesz és Orbán Viktor egy témában a kék sarokban van, a DK legyen a vörös sarokban. Gyurcsányék magukat a polgári Magyarország „legkérlelhetetlenebb” és „legszenvedélyesebb” ellenfeleként hirdetik. Onnantól a többi ellenzéki párt már csak e két pólushoz tudja magát viszonyítani. A többi baloldali politikus minden próbálkozása a krumpliszsáktól a parizeren át egészen az influenszer politizálásáig lepereg a DK-ról. Gyurcsánynak elég volt Cristiano Ronaldót utánozva egy üveg narancslét arrább tenni, és máris like-rekordot döntött.

A negyedik kétharmad után most ugyanitt tartunk: a DK akar továbbra is a Fidesz legkérlelhetetlenebb politikai riválisa lenni, ehhez „készülnek” országjárásra, petícióra és tüntetésekre, nagygyűlésekre. Most ugyan nem 10-15%, hanem csak 5-6% körül mérik őket, ám ehhez képest a többi baloldali párt a fasorban sincsen.

Mivel újra felvetődik Gyurcsány Ferenc politikából való távozásának követelése, a DK elnöke már a választás után kiadta a jelszót: „Ne védekezzetek! Akarjatok Gyurcsányok lenni! Legyetek Gyurcsányok!” Ezzel megüzente, hogy a most induló ciklusban sem távozik – legalábbis önszántából – a politikából. Ha mégis, akkor ott van még a felesége, „akivel nyertek volna”.

Az új amerikai helytartó nagykövet érkezése előtt a hazai globalista sajtó maximumra pörgeti az ellenzékváltó hangulatot. A szebb napokat látott CIA szócső Szabad Európa az ellenzéki pártok soraiban „Fidesz-kapcsolattartókról” ír, amit aznapi interjújában Hadházy is megerősít. Más ellenzéki orgánumok az ellenzéki javaslatokról csodák csodájára az igazat azt írják, hogy felelőtlenek, mivel nincsenek a költségvetésben ellentételezve.

A brüsszeli baloldal a cancel culture jegyében az uniós megállapodás „előfeltételeként” Orbán Viktor leváltását követeli, ami a negyedik kétharmad után is csak tehetetlenségük újabb bizonyítéka. A Fidesz válságálló támogatottsága; a rezsicsökkentés megőrzése, valamint az igazságos tehermegosztás és hatékony válságkezelés miatt a “csatárcsere” hamar lekerül a napirendről, így a vita visszatér Gyurcsány Ferenc személyéhez.

Látva a személyével és pártjával szembeni elégedetlenséget, Gyurcsány most az MZP-vel szemben bevált eszközhöz nyúl. A „kapitány” címke a kampányban nagy karriert futott be, a keretes szerkezet a választás estéjén záródott: MZP „nem volt jó kapitány”. A 61 éves Gyurcsány most az 59 éves Orbán Viktorra ragasztja az „öregúr” címkét, hasonló kommunikációs hatásban reménykedve.

A DK tehát ismét a Fidesszel és Orbán Viktorral szemben határozza meg magát, hogy ne MZP-vel szemben kelljen, aki még mindig lebegteti pártalapítását. A DK, MZP és más „ellenzékváltók” a 2024-es EP-választásra készülnek, addigra kell politikai formációjukat csúcsformába hozni. Vonzó alternatívát egyikük sem tud felmutatni, és mivel ugyanazt a választói tortaszeletet próbálják újraosztani, borítékolható az újabb baloldali belharc.