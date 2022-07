A kánikula se lehet akadály – fussunk nyáron is!

„Télen nagyon hideg van – nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső” – tartja a népdal. A strófa arra utal, hogy mi emberek mindig megtaláljuk azokat a céloktól eltántorító körülményeket, amelyekre hivatkozhatunk, amikor a belső erő, a belső tűz hiányzik a változtatáshoz. Természetesen, ha így közelítjük meg az egészségünk eléréshez vagy megőrzéséhez elengedhetetlen testmozgás bevállalását, valóban ritka az az időszak, amikor minden szempontból, az időjárás, a hőmérséklet szempontjából is ideálisak a körülmények. Mert hol a szél fúj, hol felhős az ég, hol magasra kúszik a hőmérséklet, máskor meg fagyos a levegő. Így inkább otthon maradunk.

Nyáron valóban lehet olyan meleg, ami mellett egy kevés rutinnal rendelkező, de a testmozgás felé hajló ember nem meri megkockáztatni a futást. Pedig, ha a környezet hőmérséklete határozná meg egyedül ennek bevállalását, akkor még kevesebb mozgást iktatnánk be a mindennapi életbe. Mindig lenne ok arra, hogy ne húzzunk sportcipőt. Mindig a kellemes komfortzónánkon belül maradnánk.

Ötgyermekes édesanyaként, sportolóként – valamint a FICSAK alapítójaként, amely civil szervezet a családok jólétét, egészségét is elősegítő célokért tevékenykedik, azonban úgy látom, hogy nincs olyan nap, ami ne lehetne alkalmas arra, hogy tegyünk egészségünkért. Ami ne lenne alkalmas sportra, futásra, akár a nyár kellős közepén is.

Nálunk az egész család sportol, futunk is, akár tél van, akár nyár. Megtanultuk elfogadni a változó körülményeket és megtanultunk alkalmazkodni azokhoz. Olykor nekem se könnyű csak úgy cipőt húznom és futásnak erednem. Néha visszahúzna az ágy, vagy kimerítő volt az előző napom, megoldandó feladatok állnak elém. Néha heggyé nő bennem is az ellenállás úgy is, hogy magabiztos rutinom van saját kifogásaim elhárítására. Mert néha tényleg nagyon meleg van és jólesne a hűvösebb lakásban maradnom. Ez azonban csak az utóbbi időben alakult így, mert volt olyan időszak is az életemben, amikor sportot űztem abból, hogy direkt a legnagyobb melegben indultam futni. Úgy volt igazán nagy kihívás. Ma már azonban ez nem így történik. A futás természetesen maradt az életemben, és ugyan mostanában kevesebbet futok, mint szeretnék, a heti egy alkalom stabilan megmaradt és olyankor, amikor nekilendülök, újra és újra elhatározom, hogy ismét beiktatom a mindennapokba a futást, mert tényleg a legjobb sport. Tényleg csak elindulni nehéz, és ezt azért írom, hogy lássanak rá a valóságra reálisan mindazok, akiknek csak egy kis biztatás kell a lendülethez. Lássák meg, hogy érdemes leküzdeni a belső ellenállást. Mert a mozgás minden körülmény dacára jó dolgokat hoz nekünk fizikai és mentális értelemben is.

Mire kell ügyelni, ha nyáron is szeretnénk a szabadban sportolni, futni?

A nyári melegben való futás valóban megterhelőbb, mint az enyhébb időszakokban, így ehhez is hozzá kell szoktatni a szervezetet. Ha soha nem futottunk még nagy melegben, akkor ne az első alkalommal akarjuk kihozni magunkból a maximumot. Kicsi távval kezdjünk és fokozatosan emeljük azt. Ezt a folyamatot befolyásolhatja életkorunk, állóképességünk, testsúlyunk is. Nagyon kell figyelni szervezetünk jelzéseit és meghallani, ha az óvatosságra int. A körülményekhez (még az extrém körülményekhez) azonban hozzá lehet szokni. Azt bizonyítja az a tanulmány is, amely maratoni futók/„hétköznapi” futók teljesítményét vizsgálta változó hőmérsékleti körülmények között. A kutatók úgy találták, – és ez nem meglepő, hogy az edzettebb sportolók szervezete jobban alkalmazkodott a magasabb hőmérséklethez. Vagyis érdemes „beépíteni” a napi rutinba a futást és edzeni a szervezetet, mert az képes az alkalmazkodásra.

Fontos, hogy a kora reggeli, vagy a késő délutáni időszakot válasszuk a futásra. A nap közepén, amikor valóban perzselően forró a levegő, ne induljunk útnak. Különösen az idősebb korosztály számára lehet az extrém hőség kockázatos. Ha a kiemelten kockázatos dél környéki órákban tudnánk csak futni, akkor inkább válasszuk edzőteremben a futópadot, vagy olyan erdős, lombos fákkal árnyékolt futóútvonalat, ahol a fák megóvnak minket a közvetlen napsugárzástól. De nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy a fák árnyéka is csak némileg képes kivédeni az extrém magas hőmérséklet, valamint az magas UV káros hatásait.

Válasszunk megfelelő sportruházatot – ha máskor nem is érezzük ezt annyira fontosnak, a kánikulai időszakban bevállalt testmozgás megköveteli azt. A légáteresztő, nedvességelvezető, speciális anyagból készült sportruházatra van szükség. Hiába tűnik jó ötletnek férfiaknál a meztelen felsőtesttel való futás, az több szempontból is rossz döntés lehet. A futósapka elengedhetetlen. Akad, aki be is vizezi a sapkát, hogy jobban hűtse a koponyát, ez azonban egyéni taktika kérdése, nem lehet szabályként tekinteni rá.

Futáshoz is használjunk magas faktorszámú fényvédő szereket. A reggeli és a késő délutáni órákban is, különösen, ha nyílt terepet is érint a futóútvonal.

Kiemelten fontos a folyadékpótlás, mert ha elmulasztjuk, az más időszakhoz képest rövidebb idő alatt vezethet kiszáradáshoz, görcsökhöz és keringési zavarokhoz. Még azokat az embereket is megviselheti a folyadék (és só) hiány és hamarabb léphet fel probléma, akik egyébként teljesen egészségesek, megfelelő edzettségi állapotban tudhatják magukat, rendben van a keringési rendszerük, és nem is túlsúlyosak. Akik azonban egyébként is egészségügyi panaszok mellett vállalják be a futást, azok számára elengedhetetlen a szervezet maximális hidratálása. Természetesen ne eldobható palackban, hanem saját kulacsban vigyünk magunkkal innivalót, ha hosszabb távra indulunk.

Természetesen futóversenyekre nyáron is sor kerül. Ha részt kívánunk venni egy-egy ilyen kihíváson, akkor a feljebb részletezett szabályok betartása mellett nagy nyári melegben is próbára tehetjük állóképességünket. Jó eszköz lehet a futás mindenki számára saját határainak átlépése, a komfortzóna határainak szélesítése érdekében. Legyen akárhány éves is az ember és legyenek akármilyenek a külső körülmények.

A Ficsak alapítójaként nagyon fontos számomra a családok egészséges életmódra ösztönzése. Éppen ezért szervezünk rendszeresen futóversenyeket családok számára is, hogy időben megszerettessük a kicsikkel is a futást.

Szeretettel várunk mindenkit az Összefogás XI. Sportegyesület által szervezett Újbudai Családi Futóversenyekre. Ezeken az eseményeinken a részvétel INGYENES, és aki előzetesen nevez a futóversenyre még külön AJÁNDÉKOT is kap a helyszínen. Két helyszínen – Albertfalván és a Feneketlen-tónál már lezajlott az esemény, de három futóversenyre még lehet regisztrálni. A Bikás Parkban még a nyáron, július 30-án rajthoz állhatnak a nevezők. Ebben az évben, ebbe a futóverseny sorozatba tartozik még két verseny, amelyekre ősszel kerül majd sor. Az egyik Gazdagréten, a Dzsungel parkban, 2022. szeptember 25-én, a másik Őrmezőn zajlik majd október 25-én.

A futóversenyekhez egy nyereményjáték is kapcsolódik, ahol értékes nyereményeket lehet szerezni. A Futás felszabadít – Nyereményjáték során minimum három helyszínen kell egy gyűjtő füzetbe 3 pecsétet begyűjteni, vagyis, aki most szeretne belevágni a futásba és a nyereményjátékba, még van esélye, hiszen három helyszínen a három pecsét begyűjtésére még van lehetőség.