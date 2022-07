Hollandia: jön a forradalom?

Ahogy csökken az általános jólét, úgy nő az elégedetlenség és harag Nyugat-Európában. Hollandiában korábban kardlapozó lovasrendőröket küldtek a tüntető nyugdíjasokra, most már célzott lövéseket adnak le a tiltakozó gazdákra. Frans Timmermans uniós biztos joggal fél az elhibázott brüsszeli politika elleni népfelkeléstől – írja legújabb blog bejegyzésében Kiszelly Zoltán politológus..

Összeesküvés-elméletek nincsenek, csak összeesküvések. Már több részben foglalkoztunk a Great Reset terv részleteivel, amely a globalista elitek nagy neomarxista társadalom átalakítási projektje. Az EU most valósítaná meg ennek a Green New Deal névre keresztelt részét, amely az agrárszektor átalakítására is vonatkozik: Miközben az ENSZ szerint világszerte 828 millió ember éhezik, a terv alapján az uniós termőföld tíz százalékát parlagon kell hagyni; a növényvédő szerek felhasználását a felére kell csökkenteni; az agrárium legalább negyedét biológiai termelésre kell átállítani, és ami a kis alapterületű országokat leginkább sújtja, hogy a nitrogén felhasználását akár 95 százalékkal kell csökkenteni. Alternatívák nélkül.

Holland gazdák útlezárással tiltakoznak Brüsszel nitrogén-oxid- és az ammóniakibocsátás visszaszorítását célzó tervei ellen. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink)

Brüsszel a Farmtól a villáig (Farm to Fork) projekt keretében csökkentené a nitrogén felhasználást, amit a 2012-ben mért értékek alapján kell megtenni. A holland mezőgazdasági és nitrogén-ügyi miniszter ki is mondta, hogy ezt a gazdaságok harmada nem fogja túlélni. Első körben kártérítés ellenében önkéntesen lehet lemondani a farmokról, ám mivel a gazdák életmódszerűen foglalkoznak mezőgazdasággal és nem adják fel családi gazdaságaikat, jön a kuláküldözés és téeszesítés kisajátítás.

Ez ellen tiltakoznak az autópályák, repülőterek és élelmiszer-láncok elosztó központjainak blokádjával a gazdák. Következő lépésként a farmok megújuló energiát termelő napelemeit, szélkerekeit és biogáz generátorait akarják lekapcsolni.

Mi, magyarok már láttuk, hogy Brüsszel az eszementnek tűnő, ám a Great Reset mestertervbe illeszkedő szankciókkal az egekbe katapultálta az energia árát. Ki is maradtunk belőle. Az új terv az élemiszerek árát emelné az egekbe, megnyitva a teret a multicégek laboratóriumokban kikísérletezett, mesterséges élelmiszerei előtt.

Persze az élet nem áll meg, és minden terv csak addig működik, ameddig a valóságba nem ütközik. A kieső európai takarmánytermelés láttán még több esőerdőt irtanak ki és jelenleg Spanyolországból furikázzák a vágósertést északra, ami a magasztos állatjóléti elképzelések megcsúfolása. A háborús infláció miatt a biotermékek iránti kereslet visszaesett, és Nyugat-Európa szerte a napraforgóolaj, liszt és wc-papír mellett már egyre több termék polca tátong üresen a boltokban.

Miközben Brüsszel a globalista elit tervét valósítja meg, a nyugat-európaiak életszínvonaluk rohamos csökkenését tapasztalják meg. A németeknek már ötezer eurót kéne félretenni a magasabb energiaszámlára, ráadásul csak reggel 6 és 8 között zuhanyozhatnak majd a maximum 16-18 fokra felfűtött lakásaikban.

Soros György szövetségese, Frans Timmermans holland uniós biztos nem véletlenül fél attól, hogy a nyugat-európaiak fellázadnak ez ellen, hiszen az EU-n kívül más kontinensek nem lövik lábon magukat és csak csóválják a fejüket az ukrán konfliktus örve alatt megvalósítandó világmegváltó tervek láttán.