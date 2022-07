A cseh elnökség prioritásai: Ukrajna integrációja

A XXI. század geopolitikai tömbösödéssel indult: Kína az Új Selyemút projekttel keres exportpiacokat. Törökország a türk országokat integrálná és nyitna Kína felé egy “középső folyosót”, amely kikerüli Oroszországot és Iránt. Irán a síita, Szaúd-Arábia a szunnita országokat integrálná. Németország gazdasága dominálja és finanszírozza az EU-t, miközben az európai és az amerikai piac egybenyitása (most éppen az US-EU Trade and Technology Council, TTC örve alatt) is napirenden van. Oroszország a “közeli külföld” fegyveres integrációján dolgozik.

Ebben a geopolitikai környezetben (elméletileg) az EU is abban (lenne) érdekelt, hogy az egymással rivalizáló területidegen regionális hatalmakkal való versenyfutásban eredményt érjen el, és legalább az európai kontinens még megnyerhető országait integrálja. A Nyugat-Balkán hat országa (Albánia; Bosznia-Hercegovina; Észak-Macedónia; Koszovó; Montenegró; Szerbia) mellett a Keleti Partnerség négy országa (Azerbajdzsán; Grúzia; Moldova; Ukrajna) jöhet szóba. Norvégia és Svájc kétszer már népszavazáson nemet mondott az EU-ra, és ez ma sem lenne másképp.

Ukrajna a kelet és nyugat közti ütközőzóna legígéretesebb állama, nem véletlen, hogy 2013 telén kenyértörésre került sor. Az EU és az Eurázsiai Gazdasági Unió közül az akkori elnök utóbbit választotta, amire kitört a Majdan téri tüntetéshullám és az új rezsim már a nyugati integrációt választotta.

Az EU viszont nem teljesíti a bővítéssel szemben megfogalmazott koppenhágai kritériumok “negyedik” pontját, nevezetesen nincsen felkészülve új tagok felvételére. Ameddig a döntéshozatalban nem térnek át a többségi szavazásra és nem csökkentik alakítják át a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat, addig aligha várható új tagok felvétele. Az ilyen mértékű változásokhoz szerződésmódosításra lenne szükség, amire az Európa-napon 13 tagország mondott világos nemet, és Magyarország még nem is volt közöttük.

Amennyiben a jelenlegi struktúrához csatlakoznának új tagországok, a döntéshozatal még nehézkesebb lenne és a nettó befizetőknek mélyebben a zsebükbe kéne nyúlni. Így válik érthetővé, hogy a nettó befizető országok vezetői közül a holland miniszterelnök fenntartásokat fogalmazott meg Ukrajna tagjelölti érettségével kapcsolatban, vagy az osztrák kancellár miért kínált egy “köztes státuszt” a teljes jogú tagság és a tagjelöltség között, amiről Kijevben hallani sem akartak.

A legtöbb tagjelölt jelenleg nem teljesíti a három koppenhágai kritériumot, Ukrajna még mindig az egyik legkorruptabb ország, ahol Zelenszkij elnök már a háború előtt korlátozta politikai riválisai mozgásterét, a kisebbségek elnyomásáról nem is beszélve. Szerbia és Grúzia nem csatlakozott az EU Oroszország elleni gazdasági szankcióihoz, amit Brüsszelben rosszallnak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke (Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Egy hosszú út első lépése.

Mivel az EU bővítése nincsen napirenden, marad a hitegetés szép közös jövőről szőtt tervek sora. Berlin az Északi Áramalt 2 elfogadásáért – és az emiatt kieső ukrán tranzitbevételek ellensúlyozására – a háború előtt azt ajánlotta Kijevnek, hogy legyen az EU legnagyobb biomassza és vízi energia alapú “zöld” hidrogén beszállítója. Marokkónak hasonlót ajánlottak a napenergia tekintetében, hogy ezt a két geopolitikailag fontos országot az EU és az euró felé fordítsák.

A folyamatot lassítja Macron francia elnök korábbi bővítési vétója is, amelynek eredményeként egy olyan új csatlakozási tárgyalási folyamat jött létre, amelyben a “jogállamiság” horizontális politika, vagyis minden területen megjelenik, illetve a már lezárt fejezetekben tapasztalt “visszaesés” esetén a “jogállamiságra” való hivatkozással vissza lehet küldeni a tagjelöltet a rajtvonalra.

Marad a Macron által május 9-én Straßburgban javasolt EU XXL, ami valójában az EU egységes belső piacához való csatlakozást jelentené, amivel az EU úgy kapná meg a tagjelölt országok piacait, hogy cserébe alig kell valamit adnia cserében.

Csehország a V4-csoport tagjaként támogatja a Nyugat-Balkán integrációját, és Ukrajna egyik elkötelezett támogatójaként a kijevi ambíciókat is segíti. A fenti helyzetképből annyi már előre látszik, hogy nem a bővítés lesz a cseh elnökség sikertörténete, bár a komoly előrelépés sem zárható ki, amiben a Bizottság magyar tagjának, a szomszédságpolitikáért és bővítési ügykért felelős Várhelyi Olivérnek is fontos szerep jut.