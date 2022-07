Zacskómentes világnap, július 3. – Köszönöm (soha többé) nem kérek!

Az 1970-es években kúszott be a mindennapokba és vált – látszólag – nélkülözhetetlenné az egyszer használatos zacskó – kezdi legújabb írását a Ficsak blogon Király Nóra.

A zacskó, ami könnyű, vízhatlan, kézközelben van. A nejlonzacskó, amit évtizedeken keresztül a legtermészetesebb mozdulattal tépünk le és pakoljuk bele az élelmiszert. A zacskó, amit átlag mindössze 25 perces használat miatt veszünk igénybe, és amit hazaérkezés után, az élelmiszer kicsomagolása után szinte azonnal ki is kukázunk.

Mi gondunk azzal? Hiszen alig pár grammot nyom, szinte láthatatlan.

A Zöld Követ Egyesület által publikált írást adjuk közre, hogy egy közös gondolkodásra hívjunk minden olvasót.

Ennek a hanyag kényelemnek, valamint az élelmiszercsomagolással kapcsolatos tudatosság hiányának azonban nagy ára van. Mert az egyszer használt nejlonzacskók, szatyrok túlnyomó többsége olyan műanyagból készül, amelynek lebomlási ideje természetes körülmények között 100-500 év is lehet. Valamint előállítása is a legdrasztikusabb környezetszennyező technológiák közé tartozik. Jellemzően nyersolajból készül és egy tonna nejlonzacskó előállításához körülbelül 1600 liter(!) olajra van szükség.

Akadnak egyéb megdöbbentően ijesztő adatok még a nejlonzacskók használatának terén:

Az Eu-ban közel 3,5 millió tonnányi egyszer használatos műanyagot gyártanak évente.

Ezt, ha darabra váltjuk át, akkor körülbelül 8 milliárd darab nejlonzacskó kerül szemétre évente.

Ez annyit tesz, hogy mintegy 500 db nejlonzacskót használ minden egyes Európában élő személy, vagyis egy ötgyermekes család esetén évi 3500 zacskó kerül be a háztartásba néhány perces használatra, hogy azután szemétre kerüljön.

A tengerek, óceánok vizébe körülbelül 10 millió tonna szemét kerül évente és ennek 80%-a műanyag. Jellemzően műanyagpalackok és nejlonzacskók.

A nejlonzacskók (és minden más műanyag) bomlása következtében a természetbe került mikro és nano műanyagok egészségügyi következményei egyelőre beláthatatlanok. De a vizsgálatok során a műanyag kimutatható az emberi vérben, szövetekben, sőt már magzatok vizsgálata során is azonosítottak műanyag részecskéket a szervezetben. Az állatoknál a kutatások a szennyezettséget már összekapcsolták a terméketlenséggel.

Sorolhatnánk oldalakon át azokat az ijesztő tényeket, amelyek egyenként is elegendőek lennének ahhoz, hogy soha többé egyetlen műanyag zacskót se tépjünk le vásárlásaink során.

A Zöld Követ Egyesület, a Ficsak és a Mindennapok Női Szemmel Egyesület alapítójaként, valamint ötgyermekes édesanyaként felelősséget érzek környezetünkért. Nem véletlenül tartjuk kollégáinkkal rendkívül fontosnak felhívni a figyelmet a Zacskómentes Világnap üzeneteire. Hiszen már a levegővel együtt mikro és nano műanyagot lélegzünk be, műanyag részecskéket ”iszunk” és az élelmiszerekkel is viszünk műanyag részecskéket a szervezetbe.

Pedig, ha van valami, amire a legegyszerűbben mondhatnánk emberként, háztartást vezető családanyaként NEMET, az a műanyagzacskó.

Tudjuk, a kereskedelem mindig a piaci igényekre reagál, vagyis ha a vásárlók szemlélete e területen megváltozna, és mi vásárlók, képesek lennénk kilépni ebből a gyakorlatból, akkor a kereskedelem is kénytelen lenne más megoldások után kutatni.

Ám a környezetvédelem felelősségének terhe megoszlik. Nekünk vásárlóknak elemi érdekünk megváltoztatni vásárlással kapcsolatos szokásainkat és olyan praktikus megoldásokat alkalmazni, amivel teljesen ki lehet váltani az egyszer használatos műanyagzacskókat. De a kereskedelmi gyakorlatnak is változnia kell. Ez már nem az a helyzet, nem az az időpont, amikor egymásra mutogathatnánk. Ha nem változtatunk közösen, szó szerint belefulladunk a műanyagba.

Magánemberként, családanyaként is sokat tehetünk a változásért, mert sok kicsi sokra megy. Látjuk ezt visszafelé is, ha a letépett, eldobott zacskók számait szorozzuk fel a lakosság létszámával. Ha minden egyes ember nemet tudna mondani a műanyag zacskók használatára, az évente sokmilliárd nejlonzacskónyi szeméttel lenne kevesebb teher a bolygónak. De a kereskedelem, az ipar is éppen ilyen sokat tehetne ennek érdekében. Mert ha nincs mit letépni, akkor nincs mit letépni. Akkor majd visz magával csomagolóanyagot az is, aki eddig erre nem fordított gondot.

Vagyis, ha a kereskedelem rövid időn belül nem tudja teljes körűen átváltani a környezetet károsító, szinte soha le nem bomló nejlonzacskókat olyan csomagolóanyagra, amely nem szennyezi a természetet, akkor ne kínálja fel a vásárlóknak azt, ami tönkreteszi élhető környezetünket.

A Zacskómentes Világnap kapcsán fontosnak érzem felhívni a figyelmet arra a felháborító kereskedelmi gyakorlatra, amikor az élelmiszer áruház a lebomló, környezetet kímélő nejlonzacskókat, szatyrokat pénzért kínálja, míg a környezetet károsító csomagolóanyag ingyen elérhető. Mert ezzel szembe megy azzal az életbevágóan fontos szemlélettel, amely a környezetet szeretné megvédeni az extrém mértékű nejlonzacskó szemét terhelésétől.

Nagyon is jól tudjuk, hogy a legtöbb vásárló az után a csomagolóanyagért nyúl, amely ingyen van. És ezt az emberi gyarlóságot nem erősítheti meg egyetlen, a vásárlók pénzéből élő kereskedelmi egység sem.

Sőt! Nagyon is üdvös lenne, ha a jó példával elöljáró más nagyáruház, például az Auchan gyakorlatát vennék át, ahol már semmilyen formában, se ingyen, se pénzért nem kínálnak egyszer használatos, a bolygónkat pusztító nejlon csomagolóanyagot.

Én jó ideje saját táskákkal, vászon szatyrokkal, dobozokkal járok vásárolni, és ötgyermekes családanyaként ez először nekem se volt olyan egyszerű feladat. Mert a reggeli indulásnál ezzel foglalkozni kell. Tervezni kell, készülni arra, hogy mit is szeretnék vásárolni és az milyen csomagolást igényel. Néhány hét alatt azonban kiépíthető az a rendszer, amely működőképes, még akkor is, ha e miatt el kellett kerülnöm azokat a boltokat, ahol nem voltak nyitottak a saját csomagolóanyag használatára, és más lehetőségeket kellett keresnem. Olyan boltokat, illetve termelői piacokat, ahol ez nem okozott gondot.

Nem mindenki képes rövid idő alatt több területen is a változtatásra, de higgyük el, már a saját bevásárlótáskák használatával is sokat tehetünk a környezetért, vásároljunk bárhol. Mert a saját táskák, kosarak használata teljesen elfogadott, ahogy a legtöbb helyen már csomagolhatjuk saját (átlátszó) tasakokba a pékárut, zöldséget, gyümölcsöt is.

Arra biztatok mindenkit, hogy ha eddig még nem próbálta, ezen a napon, július 3-án tegyen egy próbát. Mondjon nemet egész nap a műanyag zacskókra. Vigyen magával saját csomagolóanyagot, saját tasakokat, műanyagdobozokat. Vagy a készen vásárolt élelmiszert – az ebédet, vacsorát – ételhordóban vigye haza a habosított műanyag dobozok helyett.

Mert már ez az egyetlen nap is segít fellélegezni a bolygónak, és hátha kiderül, hogy nem is olyan nagy probléma beépíteni a napi rutinba a saját csomagolóanyagok használatát.

A Mindennapok Női Szemmel oldalán mától remek, használható tippeket is adunk ehhez. megmutatjuk például azt is, hogyan lehet szinte egy fillér nélkül, rövid idő alatt bevásárló szatyrokat készíteni.

A ZöldKövet Egyesület és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete felhívással él minden környezettudatosságra törekvő magyar családhoz a július 3-i „Nemzetközi műanyagzacskó-mentes nap” alkalmából.

Arra hívják fel a családok apraját-nagyját, hogy tartsanak július folyamán egy nejlon-mentes napot, melyben próbálják meg legalább 24 órán át mellőzni a nejlonzacskók használatát.

Ehhez nincs másra szükség, mint néhány nejlon-mentes, többször használható gyümölcs- és zöldségtasakra, néhány vászonból készült (a nejlonzacskónál sokkal mutatósabb) bevásárlótáskára vagy ételhordóra, esetleg és persze némi tudatosságra.

És akkor jöjjön a játék: arra buzdítunk mindenkit, hogy július 3-án csak saját bevásárló tasakkal, saját zöldség/gyümölcs tartó táskával menjen bevásárolni és aznap, ha teheti, a saját maga által vitt ételhordó dobozban vigyen magának ebédet.

A játék menete: Like-old ezt a bejegyzést és a Zöld Követ FB oldalát. Majd örökítsed meg egy fotóval, a nejlonzacskó mentes bevásárlásod, uzsonnás, ebédes dobozod, melyben az ebéded viszed, melyet küldj el nekünk a játék alatti posztban hozzászólásként. A nyereményjátékban 10 szerencsés nyertest sorolunk, melyből 7 résztvevő értékes Zöld Követ Öko ajándékcsomagot kap. A fődíj pedig három db 10 ezer Forint értékű vásárlási utalvány a „Lemérem” boltból.