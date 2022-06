Great Reset: Nincstelen leszel, de boldog!?

A Nyugat most van a legközelebb ahhoz, hogy a Davosi Világgazdasági Fórum, és annak alapítója, Klaus Schwab által szorgalmazott Great Reset tervet megvalósítsa. Korábbi írásunkban már bemutattuk a húsevés visszaszorításáról és állati fehérjével (például lisztkukaccal) való kiváltásáról szóló terveket. Időközben az EU ezeket már elfogadta és az első “progresszív” dán hizlaldákban már lisztkukaccal is etetik a malacokat.

A globalista politikusok pedig már hangosan követelik, hogy hetente csak egyszer együnk húst, amivel éves szinten akár ötmilliárd köbméterrel is csökkenthetjük az EU orosz földgáz importját.

Egy másik 2030-ra szóló Great Reset elképzelés megvalósítása is jól halad, a kétéves koronavírus-leállás után beköszönő háborús infláció miatt Nyugaton ugyanis egyre többen veszítik el tulajdonukat, vállalkozásukat és élik fel megtakarításukat, vagyis tulajdonosból alkalmazottá válnak, középosztálybeliből pedig kiszolgáltatottá.

Azt már Rákosi Mátyás is megmondta, hogy a kuláknak van földje, ezért van osztályöntudata. Ha elvesszük a földjét, megszűnik az osztályöntudata. Amennyiben a nyugati középosztály elveszíti a vagyonát és a megtakarításait, akkor azzal azt a képességét is elveszíti, hogy az ilyen globalista tervekkel szembeni demokratikus politikai alternatívát voksával vagy adományával támogassa.

A magántulajdont végképp eltörölni?

Pont ez történik most Nyugat-Európában és az USA-ban, az ottani középosztály pont most veszíti el vagyonát. A tőzsde “korrigál”, vagyis a túlárazott részvényeket a vételár alatt lehet csak eladni. A kriptovaluták szárnyalásának is vége, egy bitcoin értéke fél év alatt közel harmadára esett (a 2021. októberi 61 ezer dollárral szemben 2022 júniusában 22 ezer). A bankbetéteknél sem rózsásabb a helyzet, amelyeket az infláció emészt fel. A növekvő árak mellett ráadásul sokan csak a megtakarításaik rovására tudják korábbi középosztálybeli életszínvonalukat megőrizni.

A Great Reset hívei szerint nem kell emiatt aggódni. Aki elveszíti éttermét, üzletét, vagy vállalkozását, az tulajdonosból váljon alkalmazottá. Nem kell saját lakás és autó sem, elég lesz ezeket bérelni. Szerintük az emberek egyenesen “boldogok” lesznek, hogy nem kell a tulajdonnal járó “nyűgöket” elviselniük. Azt már nem teszik hozzá, hogy ebben a “boldog jövőben” vajon mindenki egyformán “bérelhet-e” lakást, autót, nyaralót, vagy csak azok, akik ukrán és szivárványos zászlós profilképet tesznek ki a közösségi médiában rendszerkonform módon viselkednek?

Az év elején tiltakozó kanadai kamionsofőrök esete mutatja, hogy a globalista rendszer ellen tüntetőknek egy gombnyomással megszüntethetik a – bankszámlához – hozzáférését.

Magyarország ismét egy kivétel. Az inflációkövető, forint alapú állampapírok a magyar középosztályt gazdagítják, a polgári kormány támogatja a vállalkozások tulajdonszerzését és a családok otthonvásárlását. A vezetékes orosz energia és az árstop-politika lassítja az inflációt, míg az extraprofitadó egy igazságos tehermegosztással védi a családokat a 2010 előtti időszakra jellemző neoliberális megszorításoktól.

Nem lehet elégszer elmondani: térségünk úgy zárkózik fel a nyugat-európai életszínvonalhoz, hogy a nyugatiak – magukhoz képest – visszaesnek, mi, kelet-közép-európaiak pedig lassan, de biztosan gyarapodunk.