Fogjunk össze európai szinten is a gyerekekért és a szülők jogaiért!

Május 15. - A Családok Nemzetközi Napja alkalmából a Fiatal Családosok Klubja európai szintű összefogást kezdeményez a családpárti szervezetek és magánszemélyek között a következő generációkért.

Szülőként és a nemzetközi eseményeket követve is tapasztaljuk azt a kulturális, oktatási területen és a jogalkotásban is tetten érhető törekvést, mely a gyermeknevelés kérdéseibe – a szülők megkérdezése nélkül – propagandisztikus céllal avatkozna be.

A globális jelenséggel csak egységes és határozott, a gyerekeink, unokáink jövőjét szem előtt tartó fellépéssel vehetjük fel eredményesen a versenyt. Egy nemzetközi összefogás hangja már eljuthat a transznacionális cégekhez és a különböző nemzetek politikai döntéshozói elé is, képes lehet gátat szabni a jelenségnek.

Ezért kezdeményezzük mindazon európai szervezetek, szülői csoportok és a jövő generációkért felelősséget érző magánszemélyek összefogását, akik hozzánk hasonlóan elfogadhatatlannak tartják, hogy egész generációkat tévesszenek meg kéretlenül hamis ideológiákkal, az LMBTQI-tartalmak kontrollálatlan, gyerekekre való árasztásával.

A magyar családok és gyermekek érdekeit, valamint közös otthonunk, az Európai Unió jövőjét szem előtt tartva mindezek miatt a következő hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy Európa-szerte minél több emberhez juttassuk el a magyar családpolitika eredményeinek hírét, annak kipróbált, hasznos gyakorlatait. Szeretnénk továbbá megismertetni az európai polgárokkal az áprilisi gyermekvédelmi népszavazás kapcsán képviselt álláspontunkat. Ez a voksolás három és félmillió magyar ember véleményével összhangban határozott „nem”-et mondott a kiskorúak szexuális nevelésének, nemi identitásának és szexuális orientációjának mindenfajta befolyásolására, amely a gyermekek egészséges testi-lelki-szellemi fejlődését álláspontunk szerint károsan érinti.

A Fiatal Családosok Klubja e munkához várja más hazai és európai szervezetek partnerségét.

Bővebb információ: ficsak@gmail.com