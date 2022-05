Cicamosdás luxusgépen

Hogyan lehet az orosz vezetékes energiától való függőségünket csökkenteni? Lépésről lépésre. Úgy, hogy közben ne lőjük lábon magunkat és gondoskodjunk kellő alternatíváról. A magyar kormány – minden ellenkező híresztelés és propaganda ellenére – pont ezt tette az elmúlt tizenkét évben . Nagy lépést tettünk a gázszállítás diverzifikálása felé, miközben több uniós ország nem igyekezett ennyire. Ahogy Tarzan is csak akkor engedi el az egyik liánt, amikor a másikat már fogja, úgy az orosz vezetékes energiáról is csak akkor érdemes leválnunk, ha már van megfelelő mennyiségű és áru alternatíva.

Mosás helyett szellőztetés?

Brüsszelben nem így gondolkodnak, és mivel a papír mindent elbír, olyan tervekkel állnak elő, amelyek segítségével a racionális tempónál gyorsabban csökkenthető az EU orosz energiaimportja. Mintha ez egy race to the bottom versenyszám lenne, amelyben egyetlen cél létezik, az orosz energiaimport nullára csökkentése. Azt, hogy közben az ukránok a területükön áthaladó gázszállítás fenntartását kérik az ebből eredő tranzitdíjak miatt, háttérbe szorul.

Alexander Soros úgy adta ki az ukázt, hogy a JP Morgan Bank április közepi elemzése szerint az EU orosz olajra kimondott embargója akár 185 dollárra is emelheti az olaj hordónkénti árát. Nem csoda, ha az amerikai pénzügyminiszter asszony, a FED korábbi elnöke, óvatosságra intette az EU-t, hiszen egy azonnali uniós olajembargó akár a lélektani határnak számító két dollárra is emelheti az üzemanyag literenkénti árát, amit az amerikaiak a Trump-republikánusokra adott szavazatokkal torolnak meg novemberi időközi választáson.

Az EU tehát mindenáron olajembargót és ezt követően mihamarabbi gázembargót akar, bármibe is kerüljön az. Jó lenne erről az európaiakat is megkérdezni, mielőtt például Kadri Simson energiaügyi biztos olyat talál mondani, hogy „az emberek minden tagállamban készek személyes áldozatokat hozni a magasabb energiaárak elviselésével, és esetenként a vállalatok versenyképességének csökkenésével azért, hogy Európa megmutassa az agresszornak, hogy hol a helye”. A Századvég válaszlevelében kérte a kijelentést alátámasztó közvélemény-kutatások bemutatást és rámutat arra, hogy a 100 euró/MWh feletti energiaárak veszélyeztetik az energia intenzív ágazatok termelését.

Minket, magyarokat ugyanis a kormányunk a Nemzeti konzultáción korábban a rezsicsökkentés fenntartásáról, vagy tavaly (8. kérdés) a klímaterhek nagy szennyezőkre terheléséről kérdezett és ennek a politikai felhatalmazásnak a birtokában tárgyal Brüsszelben. A többi tagországban inkább eseti kompenzációkat osztogatnak és a migrációs válságból ismerős jóemberkedésről prédikálnak, mintha az átlag nyugat-európai ebből ki tudná fizetni a rezsiszámláját.

Maradnak Soros György szoros szövetségesének, Frans Timmermansnak a jó tanácsai, miszerint zuhanyzás, vagy horribile dictu fürdés helyett elég négy testrészünket (arc, hónalj, fenék és talp) mosni. Ruhamosás helyett inkább szellőztessük a koszos ruhát, ha mindenki így tenne, már fel sem tűnne a bűz. Télen pedig a maximum 18 fokra felfűtött szobákban vegyünk fel pulóvert, vagy télikabátot. Autó helyett használjunk tömegközlekedést, vagy biciklit és elég hetente egyszer húst enni, így rengeteg takarmánynak szánt műtrágyát spórolhatunk meg.

Ezek a jó tanácsok persze nekünk, átlagembereknek szólnak. Már a migrációs válságnál is láthattuk, hogy az elitre más szabályok vonatkoznak, így Soros György is három méter magas fallal körülvett birtokon lakik, vagy a bevallottan demokrata szavazó Megyn Kelly is kivette gyerekeit a már neki is szélsőbalos new yorki iskolákból, hogy hagyományos iskolákban tanulhassak.

A legfelháborítóbb azonban az, hogy miközben az európaiakat lemondásra, cicamosdásra és magasabb árakra hangolják, a brüsszeli bizottság mentesítené a jachtokat és luxusgépeket a CO2-adó hatálya alól. Ursula von der Leyen még Bécsből Pozsonyba is repülővel ment, így Simson és Timmermans biztosoknak sem kell félni, az olajembargó után az ő szolgálati autójukban mindig lesz üzemanyag. A többieknek maradnak a jó tanácsok.

Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand