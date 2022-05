Anyák napjára az anyaság legszebb pillanatait gyűjtsük egy csokorba

Ha megkérdezünk száz édesanyát arról, hogy mi volt anyaságával kapcsolatos legszebb pillanata, mind a százan mást fognak mondani. És mind a száz vallomás igaz lesz és hiteles. Mert minden pillanat valódi csoda. Annak a családnak, annak az anyának, annak a gyermeknek a csodája – Kassai Etelka írása a Családban marad! blogon.

Mindenkinek van tapasztalata, élménye az anyaságról, annak is, aki soha nem szült még gyermeket és annak is, aki már népes családot igazgat, és ki se fogy a boldog feladatokból. Van élmény, hiszen mindannyiunkat édesanya hozott erre a világra és talán ma, felnőttként már tudjuk, hogy nem volt tökéletes az édesanyánk, talán ma se az, de a mi anyukánk és az is marad örökre. Ahogy mi se vagyunk tökéletesek, és anyaként sem vagyunk azok.

Az anyaság eltéphetetlen kötelék, olyan erővel sodort szeretetszál, ami egy életen át megtart, akkor is, ha a világ másik felére visz a sorsunk, és akkor is, ha közel maradunk. Ez a szál eltéphetetlen és kerüljünk egy időre bármilyen messze is az édesanyánktól, ha tükörbe nézünk, őt látjuk majd viszont. Hiszen bennünk él. A tükör nem mutat valótlant: ott van velünk-bennünk, amikor mosolygunk, amikor résnyire szűkül a szemünk, az állunk vonala is őt idézi, vagy ahogy a homlokunkon kunkorodik a hajunk. Máskor nem külső, de más tulajdonságok mutatnak arra, hogy időben-térben való tétova sodródásunk nem vitt egy tapodtat se messze tőle, hiszen elég egy mondat tőlünk, és az ő hangján szólalunk meg, vagy azt mondjuk, és úgy mondjuk, pontosan úgy, ahogy annak idején tőle hallottuk.

Akkor is így történik ez, ha annak idején megfogadtuk, mi jobban tesszük majd, amit anyaságunk vár tőlünk. De a legtöbb esetben ez a fogadalom puszta kijelentés csupán: az, ahogy minket szerettek, úgy fogunk majd szeretni mi is, úgy ölelünk, úgy várunk haza, azzal az erővel, ahogy minket is szerettek és hazavártak.

Amikor az anyaság legszebb pillanatairól beszélünk és felidézzük azt, milyen volt az első pillanat, amikor kilenc hónap után végre megpillantottuk őt, akit annyira vártunk már. Amikor felidézzük az első igazi mosolyt, vagy, hogy csipkés éllel előbújt az első kis foga. Amikor felidézzük a gyerek, gyerekek első szavát, vagy amikor az első nekünk szánt rajzot szegeztük a falra. Amikor könnybe lábad a szemünk, mert a nagy ÚGY ölelte a kicsit. Amikor zeng a ház a gyerekzsivajtól és nekünk nem, nem megy szét a fejünk mégse, akkor minden sejtünkben érezzük, az a zsivaj rendjén van, és az a hancúrozás az anyai boldogságkenyerünk.

Amikor látjuk, hogy birkóznak a fiúk az apjukkal vagy meglessük, ahogy közösen nekünk sütik a palacsintát…az pontosan az a pillanat, amiről akkor azt hisszük, nem lesz jobb sosem. És akkor megragadnánk és elraknánk egy befőttesüvegbe azt a pillanatot, mint májusban a cseresznyét, hogy legyen mihez nyúlni, amikor már nem lesznek velünk, amikor már nem süt olyan melengető fénnyel a nap.

De akkor, pont akkor, amikor fürdünk ebben az élményben, amikor tudatában vagyunk annak, milyen hihetetlen szerencsések vagyunk pusztán attól, hogy az anyaság nekünk megadatott, akkor jusson eszünkbe a saját édesanyánk is, aki annak idején velünk kapcsolatban ezernyi apró kis pillanatot megélt. Megélt és ő is őrizgeti anyaságának legszebb pillanatait.

Amikor először néztünk a szemébe, villant rá a mosolyunk, nyúltunk a keze után, amikor az első szavunk róla vagy hozzá szólt. Mikor először mondtuk neki azt, hogy anya….

Ezen a világon, ebben az életben minden körbeér. Az anyaságban is. Minden pillanat közös és csakis a szeretet vihet előre. Őrizzük hát közösen ezeket a pillanatokat és emlegessük fel sokszor. Sokkal többször, mint eddig. Mert ezek a pillanatok szebbé tehetik a legszürkébb hétköznapokat és igazi ünneppé az anyák napját.

A FICSAK a Zöld Követ Egyesülettel valamint a Nőiszem – Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel karöltve most az anyaság és a jövendő anyaság jegyében hozta létre ezt a játékot, melynek témája: „Ezért szeretem az anyaságot!”

A facebook oldalon közzétett játéknál gyűjtsük egy csokorba a legszebb anyai pillanatokat ANYÁK napjára! Csináljunk kedvet a jövendő édesanyáknak!

Ahhoz, hogy részt tudj venni a játékban, nyomj egy lájkot vagy szivecskét a játék posztjára, valamint írd meg kommentben vagy csatolj egy szívhez szóló, számodra igazán örömet okozó képet, melyből kiderül, hogy TE miért szeretsz édesanya lenni! Amennyiben teheted, hívj meg két másik anyukát is a játékba és dupla esélyed lesz NYERNI!