Kiszelly: A baloldal veszélyes a pénztárcánkra!

Amit a baloldali listavezető reggel mond, este már cáfolná. Mostanra már azt is tagadják, hogy fegyvereket és katonákat küldenének Ukrajnába, ám a valóság rendre utoléri őket. Naponta akad ugyanis egy újabb baloldali politikus, aki fegyvert, lőszert, vagy katonát küldene a háborúba, vagy a rezsicsökkentés eltörlésével, esetleg szigorú energetikai szankciókkal tényleg világpiaci energiaárakat, és ezzel energia- és élelmiszerhiányt, no meg csillagászati árakat zúdítana a nyakunkba.

A baloldal választási programját és ígéreteit elemző sorozatunk előző részében azt mutattuk be, hogy miért veszélyes mindannyiunk életére a fegyverek és katonák Ukrajnába küldése, ami háborúba sodorná hazánkat. A mostani írás azt mutatja be, hogy Márki-Zay Péter (MZP) és baloldali politikustársai orosz gáz- és olajcsapok elzárására irányuló követelései miként veszélyeztetik a magyarok pénztárcáját – olvasható a Mozgástér Blogon.

A nyilatkozatok egy irányba mutatnak és sokadszorra a globalista alapállásból indulnak ki: ha mindenki úgy élne, mint mi, európaiak, akkor évente „két Földre” lenne szükség. A klímaváltozás elleni küzdelem jegyében tehát azt szeretnék, ha a multicégek laboratóriumában előállított mesterséges élelmiszereket kevesebb vörös húst, tejet és tojást ennénk, kevesebbet autóznánk és repülnénk, és egyáltalán, fogyasztói magatartásunkat alapjában átgondolnánk. A koronavírus-járvány után azonban pont azt láttuk világszerte, hogy a leállásból felszabaduló emberek lehetőségük szerint újra habzsolták az életet és „bepótolták” mindazt, amiről a leállás alatt le kellett mondaniuk.

A Great Reset globalista cél tehát így aligha fog megvalósulni, ezért most az ukrán konfliktus kapcsán újra nekifutnak. Így már jobban érthetővé válik MZP azon gondolata, miszerint az a „valódi” rezsicsökkentés, ha kevesebbet fürdünk, valamint kevesebb áramot és gázt fogyasztunk.

Akik az orosz gáz- és olajcsap elzárását követelik, nemcsak világpiaci energiaárakat zúdítanának ránk, de a szűkösen rendelkezésre álló alternatívák miatt energiahiányt is. Hiába lenne világpiaci a gáz ára, ha nem lenne. Miközben az USA továbbra is vidáman vásárol orosz uránt az ottani atomerőművek számára, az orosz olajat venezuelaival váltja ki. Ha ezt a logikát követjük, akkor ahhoz, hogy a százhalombattai olajfinomítót ne kelljen évekig átkalibrálni, nekünk is az oroszhoz hasonló konzisztenciájú venezuelai olajat kellene vennünk. Könnyen látható, hogy a világ másik végéről, pöfögő tartályhajókkal idefurikázott olaj nagyságrendekkel drágább lenne, mint a nyugaton már most 800 forint feletti literenkénti áron kínált benzin alapanyagául szolgáló vezetékes orosz.

Egyelőre maradnak az orosz gáznál.

A Századvég kutatásai szerint a válaszadók csak alig harmada támogatja szigorúbb energetikai szankciók elfogadását. Ők feltehetően azok a gazdagok, akik megengedhetnek maguknak havi akár harminc-ötvenezer forinttal magasabb rezsiszámlát.

Energiára pedig mindenhez szükség van! Főként a műtrágya-gyártáshoz, ami nélkül kevesebb teremne a földeken. A lakásépítés sem jön ki az energia intenzív betonacél, tégla, cement és kőgyapot nélkül, mint ahogy a mezőgazdasági gépek hajtásához, a termények és árucikkek szállításához szükséges gázolaj nélkül sem. Gondoljunk bele, mennyibe kerülne az élelmiszer, közlekedés, vagy az ingatlan, ha meggondolatlanul elzárnánk az orosz olaj- és gázcsapot, mint ahogyan azt például legutóbb Jávor Benedek követelte. A hollandok, németek, olaszok és osztrákok sem akarják lábon lőni magukat, ezért nem akarják egyik napról a másikra elzárni az orosz energiát.

A fentiekből is látszik, hogy a sokadjára a magyar emberek érdeke helyett a globalista célokat ismétlő baloldal javaslatai nemcsak az életünkre veszélyesek, hanem a pénztárcánkra is!

(Fotó: MTI/EPA/Andreas Gora)