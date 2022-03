Kiszelly Zoltán: A baloldal veszélyes az életünkre!

A baloldali ellenzék hónapokat késő programja a legfontosabb kérdésekben nem igazít el bennünket, így továbbra is vezető politikusaik nyilatkozataira kell hagyatkoznunk. Hallgatva őket, háborús veszély, energiahiány és megfizethetetlen árú élelmiszerek várnának ránk. Nem csoda, ha az ellenzéki szavazók zöme sem kér a háborúból és az értelmetlen szankciókból – Kiszelly Zoltán írása a Mozgástér blogon.

Az április 3-i választás tétje egy kérdésre csökkent: háború vagy béke? A baloldal – a 2015-ös migránsválsághoz hasonlóan – a magyar érdek helyett ismét a globalisták érdekét követi, akik most kiterjesztenék a háborút. Soros György kiadta a jelszót, most kell megdönteni Putyin és Hszi Csin-Ping uralmát, most kell “demokratizálni” Oroszországot és Kínát!

Ezt a globalista érdeket közvetítette Donald Tusk a baloldal március 15-i rendezvényén, aki fegyverszállítást és “szigorú” szankciókat követelt. Márki-Zay Péter MDF-árvákat tömörítő új pártja annak a balra sodródott Európai Néppártnak (EPP) szeretne tagja lenni, amelynek elnöke Budapesten a háborús fegyverszállítmányok mellett érvelt. Oroszország minden fegyverszállítást ellenséges cselekedetnek tart, így a konfliktus eszkalálódása esetén az ilyen országok akár nukleáris célpontokká is válhatnak.

Donald Tusk, az Európai Néppárt lengyel elnöke és Márki-Zay Péter, hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje az Egységben Magyarországért nagygyűlésén Budapesten (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Miközben a baloldali politikusok háborúba sodornák az országot, a karlendítőktől hemzsegő megújult, néppárti Jobbik politikusa, Potocskáné a saját fiait és férjét nem küldené a halálba, “csak” a magyar katonákat. Kérdés, hogy egy baloldali kormány a húszezer fős Magyar Honvédséggel mire jutna a kilencszázezres orosz hadsereggel szemben, ráadásul a 2010 előtti honvédelmi politika abban csúcsosodott ki, hogy őrző-védő cégek őrizték a laktanyákat, miközben a honvédséget leépítették.

A Momentum bukott elnöke elsőként követelte a fegyverszállítást, amit most párttársa megismételt. A rakétákkal galambokra lövöldöző szocialista Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter lőszert szállított volna, és a baloldal korábbi államfő-jelöltje, Iványi Gábor sem ellenezné a fegyverszállítást.

Azt az izzadtságszagú kísérletet, hogy a döglött lovat áttolja a kormány térfelére a Simicska-árva kormánypárti elfogultsággal aligha illethető telex.hu leplezte le, így feketén-fehéren leírták, hogy a polgári magyar kormány nem szállít fegyvert Ukrajnába. Magyarország a világ legtöbb országához hasonlóan humanitárius segítséget nyújt és segít a háborús menekülteken.

A baloldal annak ellenére erőlteti a háborút, hogy a magyarok többsége a kormány álláspontját osztja, és ki akar maradni ebből a háborúból. A Századvég felmérése szerint a válaszadók 77 százaléka ellenzi katonák és fegyver szállítását, és csak 19 százalék támogatja azt. Más intézetek felmérése is hasonló eredményre jutott. Ezt látva már érthetővé válik, hogy Márki-Zay miért próbálja tagadni azt, hogy ő és szövetségesei folyamatosan katonák és fegyverek Ukrajnába küldését követelik.

A számok ugyanis azt mutatják, hogy a baloldali szavazók erősen megosztottak ebben a kérdésben, és legalább a felük elutasítja hazánk háborúba sodródását, és békét akar. Ez nagyon hasonlít a 2015-ös helyzetre, amikor a baloldali szavazók többsége szintén a Fidesz álláspontját osztotta, és ellenezte a kötelező betelepítési kvótát. Ebben a helyzetben a kormánypártok szavatolják a békét, míg a baloldal politikája csak veszélyt hoz az életünkre és biztonságunkra. Legközelebb azt mutatjuk be, hogy az életünk veszélyeztetése mellett a baloldal által követelt szankciók mekkora veszélyt jelentenek a pénztárcánkra.

Címlapfotó: MTI/Szigetváry Zsolt