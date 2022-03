A baloldal elvágná az orosz gázt

Amit a múlt héten csak feltételeztünk, egyre inkább bizonyosság. Az ellenzéki lista 49. helyén szereplő Kocsis-Cake Olivio szerint el kéne zárni az orosz gázt, ami valóban világpiaci gázárhoz vezetne. Kérdés, hogy a baloldal által szorgalmazott „progresszív adó” (=adóemelés) hagyna-e ehhez elég pénzt a magyarok zsebében? – Kiszelly Zoltán politológus írása a Mozgástér blogon.

A baloldal programja elég általánosra sikerült, ami aligha meglepő, hiszen Karácsony Gergely is azt mondta tavaly egy német lapnak, hogy „a menedékkérők jogainak biztosítása erkölcsi kötelességünk”, de ezt egyetlen plakátra sem írják ki, mert „ezzel nem lehet választást nyerni”. Ezért továbbra is a vezető ellenzéki politikusok kijelentései adnak fogódzót. Ahogy azt már megszokhattuk, Márki-Zay Péter (MZP) és politikustársai szavait sokadszorra próbálják relativizálni, ám mindig kiderül, az eredeti mondatok az érvényesek. Mint a világpiaci energiaárak esetében is.

Az ellenzéki lista 49. helyén szereplő Kocsis-Cake Olivio ugyanis egy tv-műsorban azt követelte, hogy zárják el az orosz gázt, így szankcionálva Oroszországot. Ez a követelés messzebb megy, mint számos nyugati ország jelenlegi gyakorlata. Az USA látványosan összebarátkozott az eddig páriaállamnak tekintett Venezuelával felmondta orosz nyersolaj vásárlásait, ám annyira nem lövik lábon magukat, hogy az amerikai atomerőművekhez szükséges orosz uránról is lemondjanak. Németország pedig minden felszólítás ellenére gázt, olajat és szenet is importál Oroszországból, és azt nem tudja egyhamar kiváltani. Ukrajna és Lengyelország Németországtól vásárol az Északi Áramlat 1 gázvezetéken át oda érkező orosz gázt.

Ha a baloldal áprilisban kormányra jutna, akkor MZP és politikustársai szavait feltehetően tettek is követnék. Elindulnának a katonák háborús fegyverszállítmányok és elzárnák az orosz gázt, vagy ahogy más baloldali politikusok követelik, leállítanák a Paks 2 beruházást. Mit eredményezne mindez? Háborúba sodródást, akadozó gázellátást, világpiaci energiaárakat és idővel akár energiahiányt, a Paks 1 atomerőmű üzemidejének lejárta után pedig jelentős áramimportot.

Kocsis-Cake szavain túl azért is valószínű, hogy elzárnák az orosz gázt, mert Brüsszel is ezt várja el tőlük Frans Timermans azt követeli az európaiaktól, hogy fűtsenek kevesebbet, mert ettől várja az orosz gázfüggés csökkentését.

A Századvég friss kutatása azt mutatja, hogy a válaszadók alig tizede (9%) támogatja a jelenlegi helyzetben Vladimír Putyin „megbüntetését” és csak 6% szerint van itt az ideje Oroszország fenyegetésének. A válaszadóknak csak negyede gondolja úgy, hogy Magyarországnak Oroszországgal kialakított viszonya a jelenlegi helyzetben hátrányos, míg 66 százalék szerint inkább előnyös. Az energiabiztonság és a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása szempontjából biztosan — tesszük már hozzá mi.

Akkor kik támogatják a baloldal konfrontációs politikáját? — kérdezik sokan. Feltehetően azok, akiknek nem okozna gondot, havi legalább harmincezer forinttal többet kifizetni a rezsiszámlára. Ők a globalizáció nyertesei, és azok a gazdagok, akiknek fogyasztói kosarában sokkal kisebb arányt képvisel az energiaszámla. A rezsicsökkentés pont az alacsony jövedelműeknél hagy több pénzt, ott jelent inkább könnyebbséget.

Ezek után ne csodálkozzanak a baloldali politikusok és megmondó emberek, ha a migráció kérdéséhez hasonlóan a legszegényebb térségek lakói, valamint a bérből és fizetésből élők, illetve a nyugdíjasok tömegei ismét a kormánypártokra fognak szavazni. Azért, mert ott látják érdeküket jobban képviselve.