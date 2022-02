Menekülők az MZP-Titanicról

Egymás után menekülnek a baloldal politikusai Márki-Zay Péter (MZP) léket kapott projektjéből. Karácsony Gergely már tavaly bejelentette, hogy marad a fővárosban. Dobrev Klára is inkább marad Brüsszelben. A „kapitány” jövője is bizonytalan, hiszen saját frakció nélkül ő is csak egy lenne a sok bukott ellenzéki képviselő között – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

Találóan nevezte a Gyurcsány-show porondmestere és névadója a baloldal legnagyobb pártjának vezetője, Gyurcsány Ferenc MZP-t „kapitánynak”. A közvélemény-kutatások alapján a baloldali projekt leginkább a léket kapott Titanicra hasonlít, amelynek első osztályú utasai már rohannak a mentőcsónakok felé. De nézzük őket sorjában!

Karácsony Gergely már 2017-ben is felvetette, hogy csak hagyta magát rábeszélni a miniszterelnök-jelöltségre, így nem meglepő, hogy most sem a küzdelmet választotta, hanem bedobta a törölközőt. Neve most rajta lesz a közös listán, de ahogy a 2018-as választás után maradt Zuglóban, ő inkább most is a fővárost választja. Jobb is a szolgálati autó hátsó ülésén bóbiskálva az Erzsébet-híd buszsávjában elsuhanni a dugóban cammogó autósok mellett, mint egynek lenni a politikai túlélésért küzdő ellenzéki formációk frakcióvezetői közül.

Az előválasztás miniszterelnök-jelöltjei közül Dobrev Klára a második, aki láthatóan nem bízik a sikerben és az ötödik Orbán-kormány idején inkább ő sem ül be az Országgyűlésbe. A DK –„Klárikája”, aki „páratlanul profi módon egyesíti a vörös sarlós tyúkanyó és az EU-kalapácsos anyatigris hibridjét” a 2024 májusi EP-választásra jobb időkre tartogatja energiáját, amit egy másik történetben kell majd elmesélni.

Van persze, aki már korábban kiszállt a versenyből, de szívesen osztogatja a háttérből tanácsait a baloldal mindenkori üdvöskéjének a „kapitánynak”. Márki-Zay csak akkor ismerte be, hogy Londonban munkaebéden találkozott Bajnai Gordon korábbi miniszterelnökkel és Alexander és George Soros mellett az ECFR egyik magyar tagjával Londonban, amikor egy olvasóriporter fotója lebuktatta őket. Ki tudja, talán Bajnai azt is elmondta neki, hogy egy vesztes kampány után érdemes-e átvenni az országgyűlési mandátumot?

Marad maga a „kapitány”, aki már szinte az összes létező fontos szavazói csoportot megsértette, és a rezsicsökkentés eltörlésével, világpiaci energiaárakkal, valamint fizetős egészségüggyel kampányol. Ezek láttán nem csoda, ha a szivárványkoalíció támogatottsága folyamatosan zuhan. Mi lesz így a „kapitánnyal”, ha nem nyernek? – vetődik fel a jogos kérdés.

A „kapitány” már tavaly is talányosan fogalmazott: „(…) abban az esetben, ha az országgyűlési képviselői mandátumot is megszerzi a körzetben, két választása lesz (…)”. Miután a hetedik frakciót a többi párt nem támogatta, az Új Világ Néppárt frakciójába biztosan nem ülhet már be. Marad(na) a Párbeszéd, ahol a körön kívüli MZP aligha lehetne frakcióvezető, így joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi lesz vele akkor, ha – 2018-hoz hasonlóan – ismét a kormánypárti jelölt győz Csongrád-Csanád 04 választókerületében?