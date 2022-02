Viszlát lelkifurdalás – mozgás, hogy a család fitt maradjon

Többgyermekes családanyaként állandóan zsonglőrködöm az idővel. Persze saját magamra jut a legkevesebb idő, „énidő”-ről pedig szinte csak álmodozom, mely a totális kikapcsolódást, feltöltődést biztosítaná számomra. Ezért úgy határoztam, idén bevezetem a „MI IDŐNK” családi programokat, és a gyerekekkel együtt egy kicsit visszatekerve az idő kerekét magam is nosztalgiázom, miközben megosztom velük gyermekkorom szívemnek kedves helyszíneit – írta Király Nóa a Ficsak blogon.

(Fotó: Ficsak blog)

Hiszen kislány koromtól a sport, a mozgás a mindennapjaim része, ezért is választottam olyan helyszíneket, melyek aktív kikapcsolódást nyújtanak ilyenkor télen is. Mert hiszem, hogy a sok sport a harapnivalóan friss levegőn, a betegségek legnagyobb ellensége, mindezt pedig a lányaimmal (a kamasz fiaim már inkább a haverokkal szerveznek programokat) együtt megtapasztalni igazi családi összekovácsoló program.

Megéri áldozni, kiszakítani pár röpke órácskát a kevéske időnkből, hogy aktívabb életet éljünk, mert a sportos programok segítségével tele leszünk energiával, miközben megőrizzük edzettségünket, így sokkal könnyebben megbirkózunk a mindennapi kihívásokkal. A sportos életmód remek módja annak, hogy megóvjuk gyermekeink egészségét, fittségét, miközben mi is jól érezzük magunkat.

Nosztalgia helyszín 1. – Városligeti Műjégpálya

Kedvenc nosztalgia helyszínem, Budapest egyik gyöngyszeme, a Vajdahunyadvár közvetlen szomszédságában, a Városligeti Műjégpálya. Itt töltöttem a fiatalságom sok-sok péntek és szombat délutánját, miközben a barátokkal együtt élveztük minden pillanatát, sokszor úgy eltelt az idő, hogy sötétedésig karcoltuk a jeget. A lányaimmal csuda jó hétvégi kikapcsolódásban volt részünk, ráadásként gyönyőrű helyszínen hódolhattunk a korizás adta szabadság élményének.

(Fotó: Ficsak blog)

Nosztalgia helyszín 2. – Budakeszierdő

A Budakeszierdő csodás családi kirándulóhelyszín a téli zimankósabb időben is. Előnye, hogy Budapest közvetlen közelében található és számos őshonos fafajnak ad otthont. Az újévi első közös családi programunk is jó kis kiadós túrázás volt. Szeretünk a természetben túrázni, mert kisimítja a lelket, tisztítja a gondolatokat, inspirációt ad és kitartásra nevel. Kirándulni, túrázni, természetet járni a friss levegőn igazi immunerősítő bomba. Az erdő pedig semmihez sem hasonlítható hangulatával ajándékoz meg bennünket. A kirándulás után érzett jóleső fáradtság kellemes, lazító hatással bír szervezetünkre.

(Fotó: Ficsak blog)

Nosztalgia helyszín 3. – Balaton

A Balaton minden évszakban egy csoda, és télen is csak szeretni lehet! Kislányként is imádtam! Sok kedves emlék fűz hozzá. A testvéremmel nosztalgiáztunk, ilyenkor a közös családi pillanatok varázsa hosszú hónapokra feltölt bennünket, mert a rohanó hétköznapokban sajnos kevés idő jut a találkozásra. Például Siófok igazi kincseket rejt, innen a legszebb a kilátás a balatoni tanúhegyekre. A kacsák etetése pedig télen is a gyerekek kedvenc elfoglaltsága.

(Fotó: Ficsak blog)

+ 1 program – Termelői piac

A jó öreg piacozás, manapság már lassan kimegy a divatból, mert az áruházláncokban szinte mindent egy helyen megtalálunk, legyen az bármilyen élelmiszerről szó. Ám egy termelői piac hangulatát muszáj megtapasztalni, mert semmivel nem összehasonlítható. Friss, egészséges kézműves áruk, és minőségi termékek közül válogathatunk lelkiismeretfurdalás nélkül.

(Fotó: Ficsak blog)

Ha a gyerekeid nem igazán szeretnek mozogni, nem elég edzettek, akkor valóban kihívással állsz szemben. Ezen talán úgy lehet úrrá lenni, ha olyan programokat szervezel számukra, melyek érdeklődési körüknek megfelelőek, ilyenkor jól fognak szórakozni, miközben észrevétlenül mozognak is.

(Fotó: Ficsak blog)

Egyik kedvenc idézetemmel bíztatok mindenkit a mozgás örömére!