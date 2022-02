A kormánypártiak előtt?

Aligha.

Mi abban a titkolnivaló tény, ha egy “baloldali” exminiszterelnök Londonban a mai “baloldali” miniszterelnök-jelölttel súg-búg össze?

Nagyjából semmi.

Márki-Zay ugyan nem ezért ment oda, de valahogy ez is kijött belőle. Sőt, Márki-Zaynak egyenesen még jól is jöhetett volna a Bajnai-meeting, demonstrálandó, hogy bár se pártja, se frakciója nincsen, mi több, már a sajátjai is hangosan kritizálják, íme, van, aki mégis sźóba áll vele, komolyan veszi őt.

És mégsem ezt tette.

Vajon miért nem?

Netán Bajnai kérte, hogy tartsák titokban a randevút?

Merthogy a Városháza-bizniszbe belemártódva, Bajnai most egy ideig jegelné politikai szerepvállalásait, s ezért óhajtotta a londoni média-árnyékot? Ez logikusabb feltételezésnek tűnik, ám igazából még mindig nem elég meggyőzőnek.

Avagy éppenséggel Gyurcsány elől akarták eltitkolni találkozójukat?!

Meglehet.

Márki-Zay Gyurcsány ránehezedő ellenzéki súlya miatt joggal keresheti Bajnai társaságát, Bajnait meg a Gyurcsánnyal szembeni kvalitás-fenntartásai késztethetik Márki-Zay – nem minden önös számítás nélküli – támogatására.

Bajnait, a semmi különös, de megbízható öcsit odakintről jópáran szívesebben látnák most is a főszerepben, mint a magát zseniálisnak képzelő, pedig csak hektikus Gyurcsányt. Bajnai ellen feltehetően az ellenzék DK-án kívüli része sem támaszthatna különösebb kifogást, noha ő sem lenne számukra igazán ideális, mint ahogy az ellenzéki zavarosból előhalászott Márki-Zay sem az. De ha korábban Gyurcsányt lenyelték, miért ne nyelnék le most Bajnait is?

Szóval, ahol kell – kint is, bent is – tudják, hogy a három szóba jöhető aktuális ellenzéki Messiás közül komprádornak Bajnai a legalkalmasabb.

Bajnai főszerepe ugyanakkor nem feltétlenül jelenthetne formális főszerepet. Beérhetné a szürke eminenciás státusával, ő lenne a mindenható Richelieu bíboros Márki-Zay “ďíszkirály” mögött. Hódmezővásárhelyi kiskakasságához képest utóbbinak ez mindenképp emelkedés lenne, Bajnainak meg a korábban már megízlelt, s nyilván meg is szeretett tevőleges politikai befolyást biztosítaná.

Gyurcsány így – tetszik, nem tetszik neki – eltehetné magát 2026-ra, hátha addigra kopni kezdene ma még megbonthatatlan szilárdságú elutasítottsága.

Vagyis mindenki jól járna, kivéve persze az országot, de hát az említett komprádor uraknak e bagatell szempont amúgy sem “prioritás”.

Csakhogy van itt azért – minimum – még egy bökkenő: a londoni munka-kaját Márki-Zayéknak mégsem sikerült eltitkolniuk.

Sanszos tehát, hogy ezúttal is Gyurcsány – akiben sokszorosan több politikai rafinéria lakozik, mint bennük – lesz majd a nevető harmadik.