Előlépés az ismeretlenségből: a tatai Esterházy-kastély felújítása

A tatai kastély “zöld szalonja” a felújítás után és a munkák közben.

A kastély viszonylagos ismeretlenségének fő oka a kórházi funkció mellett az épület viszonylagos szerény külseje: az Öreg-tó partján a “főszereplő” vár mellett szinte nagyobb csak városi lakóháznak tűnik. A szerenység oka természetesen anyagi: Tata török utáni újjáépítője, Esterházy József hatalmas kastélyt tervezett a vár helyére. Ennek kiépítése még az ő pénztárcáját is megviselte volna, ezért egy kisebb épületet emeltek, a család építésze, a magyar barokk egyik legnagyobb mestere, Fellner Jakab tervei szerint. Ráadásul a középkori vár is megmaradt. Így a kastély nem lett kiemelkedő, Fertőddel vagy akár a bécsi kastélyokkal vetekedő monumentális épület, viszont ezeknél kedvesebb és lakályosabb. A szerénység persze nem jelentett igénytelenséget: az épület elegáns arányú, Magyarországra jobban jellemző visszafogott barokk kialakítással, otthonosabb és meghittebb belső terekkel. A család 1945-ig folyamatosan itt is lakott, ráadásul a 19. század végén minden kényelemmel (központi fűtés, telefon, víz, villany) felszerelték a házat. A háború után ide költözött be a tatai kórház ideg-és elmeosztálya, ami egészen 1999-ig működött az erre a funkcióra természetesen teljesen alkalmatlan helyen.

A kastély szerény, mégis elegáns tóparti homlokzata a felújítás után és a munkák kezdetekor.

Az udvari homlokzat a főbejárattal a felújítás után és a munkák kezdete előtt.

A kastély légifotón, jól látszik milyen csodálatos táji környezetben áll az épületegyüttes.

A fürdőszoba a felújítás után és előtt.

A kastély különlegessége, hogy számos épületgépészeti létesítmény megmaradt. A fűtési rendszer mellett ilyenek a fürdőszobák is, ahol a mosdók, a kádak is megmaradtak a szerelvények egy részével együtt, ugyanis ezeket a kórházi időszakban is változatlanul használták (érdekes élmény lehetett ápoltként grófi kádban fürdeni). A grófnői fürdőszobát rózsaszín márvány, a grófit holland delfti csempék borítják.

A rózsaszín márványburkolatú grófnői fürdőszoba.

A két, török katonai sátrat imitáló szoba egyike a felújítás után és előtt.

A grófnői írószoba a felújítás után és előtt. A munkák közben egy lépcsőház is előkerült, amit a kórházi időszakban elfalaztak.

Az egykori kápolna a munkák befejezése előtt és mint kórházi fürdőszoba-maradvány.

A földszinti kápolnában a kórház egyik fürdőszobája működött, amint az fenti képpár alján is látható. Most visszaállították az egykori belsőt és természetesen az egykori oltár is visszakerült.

A kastély kávézója.

A mostani munkák nem csak a műemléki terek építészeti helyreállítását jelentették, maga a kiállítás is ingerekben gazdag: makettek mutatják be a fel nem épült kastélyt, a híres 1897-es német-osztrák-magyar hadgyakorlatot, kisfilmek többek között a 19. századi épületgépészeti rendszer működését vagy az egyes termek felújítás előtti állapotát. És nem utolsó sorban a kávézó és az ajándékbolt kialakítása és kínálata is már a hasonló osztrák vagy brit kastélyok színvonalán áll.