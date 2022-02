Nemzetközi Férfinap – a férfiak értünk, nőkért akarnak erősek lenni

Több dátumhoz is sorolható a Nemzetközi férfinap, van ahol november, más országokban május illetve február 19-én is ünnepelik a férfiakat. De lehet, pontosan e bizonytalanság miatt nem kap akkora figyelmet a férfiak nevezetes ünnepe, mint a nőnap, amiről mindenki tudja, mikor van pontosan egyszer az évben – március 8-án – írja a Családban marad! blogon Kassai Etelka író, meseíró.

Sokak szerint meg mindennap férfinap van, és ezt csak félig-meddig említik humorral, az ilyen jellegű kommunikáció pedig még inkább csökkenti a férfiak napjának értékét és üzenetét. Nevezetesen azt, hogy a férfiak éppúgy megérdemlik a figyelmet, a törődést és az elismerést, ahogy a nők. Mi nők nem lennénk azok, akik vagyunk. Nélkülük, ha ők nem állnának a hátunk mögött, vagy mellettünk, nem lenne ugyanilyen a világ.

Mert a közösségért, másokért, a családjáért tenni akaró férfi olyan erő, amely minden elismerést megérdemel. Minden támogatást megérdemel tőlünk nőktől is. Egy jó apa pedig pótolhatatlan érték családja, pótolhatatlan példakép gyermekei számára.

(Fotó: Családban marad! blog)

A Nemzetközi férfinap alkalmából minden évben egy-egy tematika mentén adóznak szerte a világon a férfiaknak. Ebben az évben újra az egészség kerül fókuszba. Nem véletlenül, mert ugyan minden 100 újszülött lánygyermekre 106 fiúgyermek születés jut, ez az előny csak látszólagos. Már egészen kicsi korban világossá válik, hogy a fiúbabák, különösen a koraszülött fiúgyermekek sérülékenyebbek a lányoknál, a fiúknál magasabb arányban következik be bölcsőhalál és a gyermekkori betegségekkel szemben is védtelenebbek kicsivel, mint a kislányok. A későbbi életkorban is érzékelhetően sérülékenyebb az erősebb nem, a férfiak hazánkban legalább 5-8 évvel élnek kevesebbet, mint a nők, és ennek nagyon sok oka van, de ezek közül az egyik az, hogy jellemzően magasabb fizikai terheléssel járó, illetve nagyobb kockázattal járó munkákat végeznek.

(Fotó: Családban marad! blog)

A korai halálokok közül kiugrik a szív és érrendszeri betegségek jelenléte a férfiak között, és az életmóddal (is) összefüggő betegségek megjelenése miatt nem lehet megkerülni a kiemelkedően magas stresszt, amivel a férfiaknak meg kell küzdeniük.

De a terhek között említhetjük azt is, hogy a világ azt várja tőlük, viseljenek mindent jól. Ha lehet összeszorított fogakkal és némán, ne is adják jelét annak, hogy túl sok a teher rajtuk. Túl sok a (reálisan megélt) felelősség, és az a felelősség is, amiről azt hiszik, hogy nekik viselniük kell. Egy férfi nem mutathatja jelét félelemnek, bánatnak. Még a családban megélt nagyon nagy veszteségeket is úgy kell kibírniuk, hogy közben a másokat támogató, védelmező szerepből ne essenek ki. Egyre többször kerül fókuszba az apák, a férfiak gyásza egy-egy szomorú életeseménynél. Mert ma már egyre inkább nyilvánvaló, hogy a férfiak gyásza láthatatlan, de éppoly pusztító, mint bárkié, csak éppen a fájdalmukat nem tehetik közszemlére és ez olyan lelki terhet ró rájuk, olyan sebeket okoz, amely hosszú időn keresztül fennálló stresszhelyzetet teremt számukra.

(Fotó: Családban marad! blog)

Bár nőnapkor jellemzően ajándékkal kedveskednek nekünk a férfiak, ezen a napon, ha ajándékban gondolkodunk is számukra, a meglepetés mellett hívjuk párbeszédbe őket. Üljünk le melléjük, nyissuk meg a szívüket. Forduljunk olyan figyelemmel feléjük, ami segít nekik beszélni az érzéseikről, a félelmeikről, reményeikről. Hallgassuk meg őket újra olyan szeretettel, ahogy régen a kapcsolatunk kezdetén. Adjunk időt nekik, adjunk gyengédséget, erősítsük meg őket reményeikben, támogassuk őket abban, hogy védelmezőink tudjanak maradni még sok-sok éven át.

Vigyázzunk rájuk mi is, hiszen a rossz egészségügyi mutatóik arról is árulkodnak, hogy a férfiak kevésbé figyelnek oda saját magukra, nem figyelik testük jelzéseit, vagy ha igen, nem fordulnak időben orvoshoz. Nem beszélnek a tünetekről, mert az nem fér össze azzal a szereppel, amit a társadalom elvár tőlük. Pedig a férfiak sem sebezhetetlenek, nagyon is megviseli, megtöri az élet őket is, és ha mi nők nem figyelünk helyettük is rájuk, akkor a kis bajból is lehet nagy vagy végzetes baj.

(Fotó: Családban marad! blog)

Az egészség jegyében az az üzenetünk férfinapra, hogy fogjuk meg erősen egymás kezét- mi nők a férfiakét és fordítva, mert külön-külön nagyon nehéz, néha szinte alig elviselhetőek a kihívások, de együtt mindennel szembe tudunk nézni.

De legalább gondoljunk ma gyengédséggel, szeretettel és elismeréssel a férfiakra, akik jóval többet tesznek értünk és a világért, mint az a hétköznapokban látható, vagy tisztán felismerhető.