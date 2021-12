Szilveszter családi körben

Ki mondta, hogy szilveszter este csak házon kívül lehet egy igazán jót bulizni?

Akik jól érzik magukat egymás társaságában a hétköznapokon is, azok számára nem lesz unalmas az együtt töltött idő ünnepekkor sem. Sőt, talán nincs is annál jobb program, mint az otthonunk meghittségében, családi körben búcsúztatni ezt a sok kihívást hozó esztendőt.

Túl a karácsonyi rohanáson és a karácsonyi látogatásokon, a karácsonyi menük végigkóstolásán, lehet sokan nem is vágyunk arra, hogy kimozduljunk otthonról. Nem hiányzik az utazás, a hideg, az alkalmazkodás, és az se, hogy azon töprengjünk, mivel járulhatunk hozzá egy meghívásos szilveszteri bulihoz. Lehet nem olyan vonzó az se, hogy egy ismeretlen helyen, egy étteremben vagy szórakozóhelyen, idegen emberek társaságában lépjünk át az újévbe.

Sok családnál, pont azért, mert annyira megterhelő volt a karácsonyi elvárásoknak való megfelelés, szilveszterre engedik ki a feszültséget. Addigra tér vissza a normális kerékvágásba az élet és nem hiányzik egy újabb kiruccanás. Sokan érzik úgy, hogy az az igazi, ha az év utolsó napját együtt tölti a szűk család és olyan programokat terveznek erre a napra, ami a család minden tagjának ad egy kis örömet.

Hogyan lehet közösen, jól eltölteni egy ennyire jelentős napot?

Természetesen családja válogatja – leginkább a család összetétele, a családtagok életkora – határozza meg, mi minden fér bele a közös időtöltésbe, de a most következő felsorolás nagyjából minden korosztály számára jó lehet:

Mozduljunk ki!

Egy fillérbe se kerül, mégis hatalmas élmény lehet a család minden tagja számára, ha éppen szilveszterre időzítünk egy minden családtagot megmozgató túrát. Nézzünk ki egy közeli túracélpontot, gyalogoljunk egy nagyot! A legkisebbtől a család legidősebb tagjáig mindenki vegyen részt a kiránduláson. Ha van, vigyük magunkkal a kutyát is, másszunk meg egy hegyet, lépjünk ki a komfortzónánkból, hogy utána igazán jól eső érzés legyen a hazatérés, a meleg lakás, és az előre elkészített vacsora elfogyasztása.

Lehetőleg ne vonuljon külön senki!

Kamasz gyerekekkel ez nehezen megvalósítható tanács, de azért törekedjünk arra, hogy minél kevesebbet időzzenek, minél kevesebbet gubbasszanak a gyerekek a saját szobájukban, a telefonba temetkezve. Keressünk olyan játékokat, társasjátékot, amibe be lehet vonni őket. Még jobb, ha őket kérjük meg még szilveszter előtt, hogy segítsenek olyan játékokat találni, ami a család minden tagja számára vonzó lehet.

Főzzünk együtt!

A szilveszteri menü elkészítése a legtöbb esetben nem annyira erőt próbáló feladat, mint karácsonykor jóllakatni a családot. Ne is legyen cél a minél nagyobb lakoma, törekedjünk gyorsan és közösen elkészíthető fogásokra. Az apró szendvicsek elkészítésébe már a kicsi gyerekeket is be lehet vonni, ahogy egy lencsesaláta “összedobása”, vagy egy sajtós rúd kisütése is lehet közös program.

Vessük be a házimozit!

Tévét, gépet csak akkor kapcsoljunk be, ha az olyan programhoz kell, amit az egész család együtt élvezhet. Nézzünk meg este egy, maximum két közösen választott családi filmet. Ám ha van rá időnk és lehetőségünk, igazán jó program lehet, ha az év közben készült családi fotókból, videókból rakunk össze házimozit. Így az év utolsó napján felidézhetjük a legjobb családi pillanatokat.

Idézzük fel a szép perceket!

Éppen a családi házimozi biztosíthatja az alapot ahhoz, hogy őszintén beszélgessünk az elmúlt évről, ki mit tudott megvalósítani abból, amit az óévben szeretett volna elérni: ki szeretne valamit másként csinálni, kinek mi a terve, álma a következő évre. Ezek a beszélgetések közelebb hozhatják, összekovácsolhatják a családot.

Számoljunk!

Bármilyen szokatlannak tűnhet, de az év utolsó napja tökéletesen alkalmas egyfajta gazdasági számvetésre is. Ha eddig ez nem volt fókuszban, a szilveszter jó alkalom arra, hogy szóba kerüljön a pénz. Készíthetünk közös családi pénzügyi tervet (ki mit szeretne megkapni a következő évben, hova menjen nyaralni a család, körülbelül éves szinten mekkora bevételre számíthatunk, mennyit tudunk megtakarítani). Lehet közös, vagy családtagonként külön perselyeket készíteni (ami jó időtöltés is lehet), így az új év első napjától kezdődhet a spórolás. Ezzel azt tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy nem csak a jószerencse hozhat sikert, de a pénzügyi tudatosság is fontos.

Bármit is csinálunk ezen a napon, tegyük azt jókedvvel. Készítsünk előre, vagy szerezzünk be néhány bulikelléket: színes parókát, sípokat, konfettit.

A tűzijátékot viszont felejtsük el, nem kötelező eleme a szilveszteri mulatságnak – gondoljunk a tűzijáték miatti félelmükben, a családi otthonokból elrohanó, utcákon kóborló kutyákra.