Téli egészségünk védelme – a lelki egészség is fontos

Többször is írtunk már arról, hogyan lehet hatékonyan megőrizni a szervezet egészségét. Kevesebb szó esett viszont arról, hogy télen ugyanolyan fontos a lelki egészségünk védelme, mint fizikai egészségünk megőrzése. A kettő kéz a kézben jár ugyan, de azért akadnak olyan szempontok, amelyek a lelki egészségvédelemben kiemelt módon segíthetnek.

Ötgyermekes édesanyaként azt szeretném, hogy gyermekeim betegségekkel szembeni ellenállóképessége erős legyen, az immunrendszerük jól végezze a dolgát, de az is nagyon fontos szempont, hogy mindennapok során jókedvűek és boldogok legyenek. Télen a rövid, napfény nélküli napok azonban ez ellen dolgoznak.

Mit tehetünk szülőként, hogyan segíthetjük a gyerekek, az egész család komplex egészségmegőrzését?

Emeljük be a mozgást az életünkbe

Nálunk ez egy olyan eszköz, amit nem csak hébe-hóba veszünk elő, nem csak akkor, ha úgy éreznénk, itt az ideje. A sport a család életének alapvetése, az életmódunk meghatározó eleme a stabil, rendszeres napi mozgás. Télen se maradhat ki az intenzív sport és mivel különösen fontosnak érzem azt, hogy ne csak a meleg lakásban történjen mozgás, arra törekszünk, hogy rengeteg szabad levegőn végezhető gyakorlatot végezzen a család minden tagja. Ha nagyon zimankós az idő, akkor is kimegyünk. Néha csak a teraszig jutunk, mert például ónos esőben nem lehet futni, de a fedett terasz áthidalja ezt a problémát is. Nem mellesleg a rendszeres mozgás endorfint termel, így tökéletes megoldás a téli melankólia megelőzésére vagy leküzdésére.

Ügyeljünk arra mit és mennyit iszunk

Télen sokkal kevésbé érezzük szomjasnak magunkat, de ez általában akkor igaz megállapítás, ha nem mozogtunk eleget. Aki télen is sportol, megszomjazik, így jelzi is a szervezet a folyadékigényét. Ha nincs igazi szomjúságérzet, akkor kevés a mozgás. Mit igyunk? A tiszta, friss víznél nincs jobb választás, de télen természetesen a cukormentes gyógytea is megengedhető és jól is esik egy nagyobb futás, vagy szabadban végzett testedzés után. Különösen jót tesz a szervezetnek, ha olyan teát választunk, amelynek kedvezőek a hatásai testre és lélekre egyaránt. Például csipkebogyó vagy citromfű teát. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a kevés folyadékfogyasztás tünetei között szerepel a fejfájás, a krónikus fáradtságérzet valamint az ingerlékenység is. Ezek pedig meghatározóak a mentális egészség szempontjából.

Vitaminkosár az egész családnak

Télen kevesebb gyümölcs kerül be az étrendbe, pedig ilyenkor talán a legfontosabb a megfelelő mennyiségű és minőségű vitaminfogyasztás. A téli hónapokban pedig még inkább fontos, hogy változatos, kiegyensúlyozott legyen a táplálkozás. Minél nagyobb mennyiségben válasszunk Omega 3-al, B 12-el valamint D vitaminban gazdag ételeket. Jöhetnek az olajos magvak (dió, mandula, napraforgó), a tengeri halak (lazac), a banán, a spenót, a brokkoli és a citrusfélék a C-vitamin miatt. A Navarrai Egyetem 15 093 emberrel végzett vizsgálatból kiderült, táplálkozási szokásaink hatással vannak arra, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, sőt a depresszió kialakulását is befolyásolhatják étrendünkkel. Ma már tudjuk, hogy azoknál, akik több gyümölcsöt, zöldséget és olajos magvakban dús ételeket fogyasztanak, kisebb kockázattal alakulnak ki depressziós tünetek.

Keressük meg a fényt az életünkben!

Fontos tisztázni, hogy még a sápadt, téli napfény is jobb a semminél, és jobb a lakásban villogó éles fényeknél, ezért, bármennyire is hideg van, igyekezzünk igazi, természetes napfürdőt venni akkor is, ha csak pár percre bírjuk a kinti hideget. A fénynél egyszerűen nincs jobb eszköz a lehangoltság ellen. Esténként gondoskodjunk minél melegebb hangulatvilágításról otthonunkban is, gyújtsunk mécseseket, vagy ha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt megtehetjük, rakjunk tüzet a kandallóban, ami előtt összegyűlhet a család.

Legyünk együtt sokat azokkal, akiket szeretünk

Az összetartozás élményének megélése segíti a sötét árnyak elűzését és harmóniát teremt az életünkben. Higgyük el, hogy a társas kapcsolatok ápolása, valamint a családtagokkal, barátokkal együtt töltött minőségi idő jogos igény, tulajdonképpen az ember alapvető igénye, amely biztonságot ad és a rosszkedv, a téli depresszió hatékony ellenszere. Éljünk vele!

A címlapfotó illusztráció.