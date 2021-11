300 macska egy helyen, Nemzetközi Macskakiállítás nyílt Budapesten

Megosztás Tweet



Nemzetközi Macskakiállítás nyílt Budapesten, a Lurdy Házban egész hétvégén várják az érdeklődőket. Nemcsak nézegetni lehet a macskákat, hanem simogatni is, sőt, örökbefogadásra is van lehetőség a kiállításon – hangzott el az M1-en.



Mintegy 300 macskát lehet megnézni a hétvégén Budapesten, az egyik bevásárlóközpontban tartott Nemzetközi Macskakiállításon. Az esemény egyfajta tenyészszemle is.







A brit rövid szőrű talán az egyik legismertebb fajta, viszont egy igazi kuriózummal is találkozhattak a látogatók, a vérfarkas macskával.

A kiállítás a hét utolsó napján is várja a látogatókat 18 óráig. A cicákkal lehet játszani és meg is lehet simogatni őket. Aki pedig szeretne, örökbe is fogadhat egy macskát a mentettek közül.