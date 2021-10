A viharos szél megbillentette a Balaton vizét - VIDEÓ

Megosztás Tweet



Jelentős különbség alakult ki két Balaton-parti város vízszintje között.

Fákat döntött ki, tetőket és vezetékeket rongált meg az erős szél csütörtökön országszerte, a tűzoltók Budapesten és az ország középső részében kapták a legtöbb riasztást viharkárok miatt – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, kora délutántól egyre több munkát ad az erős szél a tűzoltóknak. A bejelentések a leggyakrabban kidőlt fákról, lezuhant ágakról, leszakadt vezetékekről, megbontott tetőszerkezetekről szólnak. A legtöbb hívást a fővárosi tűzoltók kapják, az időjárás több helyen akadályozza a tömegközlekedést is.

A legnagyobb széllökések a 70–80 km/h-t is meghaladták a nyugati országrészben, de néhol már 90 km/h-t meghaladó lökések is voltak. A viharos szél a Balaton vizét is alaposan felkorbácsolta, ami miatt meg is billent – számolt be róla a metropol.hu.

Keszthely és Balatonfűzfő vízállása között 76 centi különbséget mértek ugyanazon időpontban.

A címlapfotó illusztráció.