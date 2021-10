Milyen gumiabroncsot választana autónk, ha beszélni tudna?

Megosztás Tweet



Vásárláskor gyakran érezhetjük magunkat „cukorkaboltban”, hiszen az elmúlt években rendkívül kibővült az abroncspiac, rengeteg megbízható márkával. A bőség zavara pedig sokunkat felbosszanthat. Van, aki a négy évszakos abroncsra esküszik, van, aki az első adandó alkalommal cserél az alaposság és a biztonság jegyében, van, aki a notórius halogató és még sorolhatnánk. No, de hol az igazság? Az akciós abronccsal járunk a legjobban, vagy érdemes prémiumterméket választani? A nyáron is téli autógumit használók spórolóbajnokok, vagy egy szezon alatt tönkreteszik a szettet?

A Centrum Gumi statisztikái szerint a nagy roham még nem kezdődött meg, a magánszemélyek általában november közepén kezdik megrohamozni a szervizeket. Az egyre későbbre tolódó csere elsősorban az időjárási viszonyok változásának tudható be. A roham megindulásakor hosszú, akár többhetes várakozási időre is számíthatunk, ennek kiküszöbölésére a Centrum Gumi a foglalt időpontok mellett „beeső” rendszert is működtet, így a legforgalmasabb időszakban sem kell heteket várni az abroncscserére.

A téli és nyári abroncsok már összetételükben is különböznek egymástól, a nyári gumi +7 C° felett nyújt ideális teljesítményt, az összetétele miatt ez alatt a hőmérséklet alatt rideggé válik, míg a téli szett ilyenkor is lágy marad, emellett mintázata is a téli, havas körülményekre lett kifejlesztve.

A négy évszakos abroncsok mintázata a téli és nyári minta „egyfajta” keveréke, anyagkeveréke pedig a nyárinál lágyabb, így hidegben sem válik annyira rideggé. A téli útviszonyok között autózóknak viszont ezek ellenére sem ajánlott a négy évszakos szett, mert a fagyos időhöz nem tud olyan jól alkalmazkodni, mint a kifejezetten e célra kifejlesztett téli abroncsok.

A négy évszakos abroncsok sajnos nem jelentik azt, hogy a nyári és téli gumik jó tulajdonságait is ötvözi.

Szélsőséges körülmények között való teljesítésre alkalmatlan, hóval, jéggel borított úton képtelen lesz megtartani a tapadást. A négy évszakos abroncs annak jelenthet ésszerű alternatívát, aki keveset használja autóját, extrém körülmények között (hó, ónos eső, fagyos út) pedig gond nélkül tudja nélkülözni.

Egyre többen vesznek négy évszakos abroncsszettet, de szerencsére az autótulajdonosok még mindig legalább 80 szézaléka marad a szezonnak megfelelő abroncsoknál. Hogy miért szerencsére? Hazánkban a téli és nyári időjárási viszonyok nagyon különbözők, ezért a speciálisan szélsőséges időjárási viszonyokra kifejlesztett téli és nyári garnitúra ajánlott a rendszeres autóhasználóknak.

Melyek a hatósági követelmények e témakörben? A gumiabroncsokat a hatályos hatósági előírások szerint személygépjárművek esetén 1,6 mm, teherautók esetén pedig 3 mm profilmélység alatt tilos használni. Nem érdemes azonban a legvégsőkig húzni az új abroncsok megvételét, biztonságunk érdekében érdemes a nyári abroncsoknál 2 mm, míg téli esetén 4 mm profilmélység elérésénél cserélni.

Az elkopott abroncsoknál a fékút akár duplájára is nőhet, emellett vizes körülmények közötti vezetésnél esélyessé válunk a rettegett aquaplaningre, amikor is a gépjármű irányíthatatlanná válik, s mi magunk is csak utasok vagyunk a fedélzeten.

Egységes válasz arra sajnos nem létezik, hogy hány évig használhatók az abroncsok. Függ a megtett távtól, sebességtől, vezetési stílustól. A cég négyéves koráig ajánlja a gumiabroncs-garnitúrák használatát, ha megfelelő még a profilmélység és a kopásegyenletesség rajta. Az egyáltalán nem használt gumiabroncsok is „elérnek”, tíz év után már semmiképp se használjuk, akkor sem, ha szemmel látható kopás, hiba nincs rajta.

Fontos annak a megoldása is, hogy hol tároljuk az éppen nem szezonos gumikat?

Szakszerű tárolás mellett az öregedés minimálisra csökkenthető.

Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen érdemes tárolni a szettet, felnire szerelt abroncsokat egymásra rakva vagy felakasztva tároljuk, a nyomást a felére csökkentve. A leszerelt gumiabroncsokat pedig állítva, időnként forgatva, ezzel elkerülhető a tartós deformáció.

A gumiabroncs veszélyes hulladék, így felmerül a kérdés, hogy hol adható le? A legtöbb szerviznél szerencsére van erre lehetőség, ahonnan egy erre szakosodott cég a hulladékabroncsokat elszállítja egy feldolgozó céghez.

A teljesen kezdő autósoknak érdemes a webshopos rendelések helyett helyi szervizektől rendelni abroncsot, mert sokszor előfordul méretbeli, minőségbeli probléma, ilyenkor pedig sok utánajárás és idő a visszaküldés, majd a megfelelő abroncs megrendelése. A szakszervizekben megfelelő abroncsot ajánlanak, mert sokszor jó egy-egy márka reklámja, de nem feltétlen kapja meg a vevő, amit ígér, és ár-érték arányban lehet, hogy egy gumiszervizben sokkal jobb abroncsot tudnak ajánlani/kínálni, ami nem is feltétlen volt a látómezőben.

Egységes helyes válasz tehát nincs arra, hogy melyik abroncs a tökéletes választás, mindenki más távon használja autóját, más-más terepviszonyok között, ezért tanácsos ezeket a körülményeket megvizsgálva kiválasztani a megfelelő típusú abroncsot.

A címlapfotó illusztráció.