Időjárás: kettéválik az ország vasárnap

Újabb változás kezdődik, sőt, már meg is kezdődött. Délkelet felől felhő- és csapadékzóna hatol egyre beljebb az országba, amely a vasárnapi és a hétfői időjárást alapvetően meghatározza. Ezt követően is marad a mozgalmasabb, hűvös idő – számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat.