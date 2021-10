Távozóban a ciklon, több helyen is előbújik a nap

Megosztás Tweet



Egyre inkább az ország délnyugati részére korlátozódik a csapadék, északkelet felől csökken a felhőzet, pénteken az ország északi felében már több órára kisüt a nap.

Az ország déli felén továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, ott csak délutántól kezd lassanként csökkenni a felhőzet. Délutánig a Nagykanizsa-Szeged vonaltól délre továbbra is lehet még gyenge eső, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék – számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Eközben az ország északi felén eleinte fátyolfelhős idő várható, a déli óráktól azonban mind nagyobb területen kiderül az ég. A keleti, északkeleti szelet az Észak-Alföldön erős széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, Baranyában és környékén lesz a hűvösebb. Késő estére általában 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Gyengén felhős vagy derült lesz az ég, főként a déli részeken lehetnek felhősebb körzetek este, ott gyenge eső is lehet elvétve. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lesz.

A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul. A szélvédett tájakon, völgyekben akár fagypont alá is csökkenhet a hőmérséklet, illetve talajmenti fagy többfelé előfordulhat.

