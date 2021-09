Vadászati világkiállítás: a nyitóhétvégére több mint 30 ezren váltottak jegyet

Megosztás Tweet



Nagyon sok a látogató az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon: a nyitóhétvégére több mint 30 ezren váltottak jegyet a Hungexpóra – mondta a rendezvény szakmai igazgatója kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bors Richárd elmondta, mivel a rendezvény nemcsak a fővárosban zajlik, a teljes látogatószám már elérte a 650 ezret. Hozzátette, mintegy 40 ország állított ki a Hungexpón, és mintegy 100 ország képviselteti magát valamilyen formában.

A kiállításról elmondta azt is, a Hungexpón mintegy 75 ezer négyzetméteren és nyolc pavilonban rendezték meg.

Az állandó kiállítások betekintést nyújtanak a magyar történelembe, a különböző helyi élőhelyekre és állatfajokra. Kiemelte, hogy a világkiállításon felépült egy egymillió literes akvárium is, amelybe magyar halfajokat – köztük vizát – telepítettek.

Közölte azt is, hogy a trófeaszemlén – mintegy ötezer négyzetméteren – több ezer trófeát mutatnak be. Fegyverbemutatót is tartanak, és meg lehet ismerni a hagyományos vadászati módszereket is.

Bors Richárd jelezte, hogy hétfőn mintegy 70 iskolás csoport – háromezer diákkal – kereste fel a kiállítást, míg kedden újabb 80 csoportot várnak szintén több ezer kisdiákkal. A programok számukra ingyenesek – tette hozzá.

Szólt arról is, hétfőn lengyel napot tartottak, kedden pedig török nap lesz. Ez azt jelenti, hogy előadások és kiállítások segítségével mutatják be a tematikus témákat.

