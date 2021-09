A megújult Hungexpón várja az érdeklődőket szombattól a Vadászati Világkiállítás

Megosztás Tweet



Nyolc pavilonban várják a látogatókat a Vadászati Világkiállításon a felújított Hungexpo Budapesti Vásárközpontban szombattól egészen október 14-ig – közölte Gulyás Andrea, a Vadászati és Természeti Világkiállítás kiemelt ügyekért felelős igazgatója az M1-en.



Elmondta: a 2021-es év legnagyobb természeti kiállítása 75 ezer négyzetméteren éppúgy foglalkozik a vadászattal, mint a természet védelmével, a vizes élőhelyekkel, a természetmegőrzéssel és annak jövőjével, a biodiverzitással, a fenntartható természethasználattal vagy például a solymászattal, az orvvadászattal, a gasztronómiával és az innovációval.

Lesznek hüllőbemutatók is, és a nemzeti parkok is megjelennek. Különleges lovas, solymász, íjász és kutyás bemutatók is várják a látogatókat. A cél az, hogy a szakma mellett mindenkinek megmutassák a vadászat-vadgazdálkodás sokszínűségét, hagyományait.

Bors Richárd, a kiállítás szakmai igazgatója közölte:

a fenntartható vadgazdálkodást és a természethasznosítást tervezik bemutatni a vadászathoz és horgászathoz kapcsolódóan. Az ország legnagyobb kiállítási akváriumában a Hal, Víz és Ember pavilonban például kétméteres és több mint egy mázsás halakkal is találkozhatnak majd

– ismertette az igazgató. Számokban ez azt jelenti, hogy több száz négyzetméter élő vízfelületen, közel félmillió liternyi akváriumban, csaknem 50 halfaj 2000 egyede lesz megtekinthető.

Közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni a rendezvényt

A dugók és az autók feltolódásának megelőzése érdekében a rendezvény húsz napja alatt a Hungexpóra vezető Albertirsai út nem közelíthető meg személygépkocsival – figyelmeztettek az MTI-nek pénteken megküldött közleményükben.

A Hungexpo megközelíthető a Budapest Közlekedési Központ járatai közül az Örs vezér térről (2-es metróvonal) induló 10-es busszal vagy a Pillangó utcai metrómegállótól egy kényelmes sétával. A rendezvény a Blaha Lujza tértől, a Népszínház utcából induló 37 vagy 37A villamossal is könnyen elérhető – írták.

Ezek mellett díjmentes a kijutás a Volánbusz által biztosított elektromos autóbuszjáratokkal; a világkiállítás logójával ellátott autóbuszok öt útvonalon járnak naponta 8 és 20 óra között.

Ha valaki vonattal érkezik, a Keleti pályaudvarról a MÁV vasúti járataival percek alatt eljuthat Kőbánya felső vasútállomásig, ahonnan egy rövid sétával elérhető a rendezvény helyszíne – hívták fel a figyelmet.

A MOL Limo, valamint a taxitársaságok autói behajthatnak az Albertirsai útra, és (az előbbiek) az 1-es kapu szomszédságában kijelölt helyen parkolhatnak.

Részletes információ a Hungexpo megközelítési lehetőségeiről és az utazási kedvezményekről a rendezvény honlapján olvasható.