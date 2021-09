ARCátlanság – Súlyos milliókba került az újbudaiaknak minden idők legprovokatívabb „közérzeti” plakátkiállítása

„Ez nem kultúra, nem művészet, ez egy undormány” – ezt a sommás véleményt nem egy jobboldali, fideszes, hanem az újbudai DK-frakció egyik képviselője posztolta Facebook-oldalán a szeptember 17-én megnyílt 21. ARC-kiállítás felhozatala láttán. Az ultraprovokatív tartalom azonban nem az egyetlen botrányos eleme a XI. kerületi Bikás parkban éppen csak megnyílt, agresszív LMBTQ-propagandát terjesztő egyoldalú politikai véleményexpónak. Akárcsak tavaly, a nemzeti, keresztény jelképeinkkel is előszeretettel gúnyolódó kiállítás megrendezésének ügyében idén is jogszerűtlen politikai paktum születhetett. Legalábbis erre utal, hogy közösségi oldalán az ARC már hónapokkal a hivatalos előterjesztés előtt meghirdette a rendezvényt pontos helyszínnel és időponttal. De nem kell fájnia a szervezők fejének azért sem, hogy kifizessék a 17 milliós közterület-használati díjat. Ugyanis a Bikás park zöldfelületét az idén is gombokért igénybe vehetik – a pénztelenség miatt siránkozó baloldali településvezetők újbudai kompániája pedig tovább apaszthatja a kerület büdzséjét az amortizált környezet helyreállításával. Nem véletlen, hogy Budapest momentumos főtájépítésze sem járult hozzá, hogy a főváros zöldterületeire telepedjen a plakátkiállítás.