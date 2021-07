Szombaton nyugodt, vasárnap már záporosabb időnk lesz

Megosztás Tweet



Az előrejelzések nem változtak sokat. A jövő héten pedig egy kisebb hőhullámra érdemes készülni.

Gomolyfelhős időre van kilátás többórás napsütéssel, csapadék nélkül – írja az Országos Meteorológia Szolgálat oldala.

(Fotó: met.hu)

Napközben a Dunától keletre lesz több felhő, este pedig a Dunántúlon válik erőteljessé a felhőképződés. A többnyire mérsékelt déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Késő estére 21, 26 fokra hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, emellett a Dunántúlon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés is. A Dunántúlon, főként annak északi felén az éjféli óráktól zápor, zivatar is kialakul. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környékén erős, viharos széllökések is lehetnek.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.