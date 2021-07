Kitalálták és el is készítették az eucharisztikus kongresszus süteményét

Megosztás Tweet



Új sütemény született a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére: Karl Zsolt cukrászmester pozsonyi tésztába csomagolt gazdag, gyümölcsös töltelékkel készült édessége nyerte a Magyar Cukrász Ipartestület pályázatát – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A zsűri értékelése szerint a nyertes sütemény jól ötvözte termékében a magyar cukrászhagyományokat a Bibliában is megjelenő alapanyagokkal. A győztes alkotásban a narancsos ízvilág mellett megjelenik a mandula, a füge, a datolya, a szilva, a sárgabarack és a méz is.

Az összegzés felidézi, hogy a magyar cukrászok, az 1938-as eucharisztikus világkongresszushoz hasonlóan, ismét bekapcsolódtak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeibe. A katolikus világesemény tiszteletére a Magyar Cukrász Ipartestület Vojtek Éva ötletgazda kezdeményezésére pályázatot hirdetett a kongresszus süteményének megalkotására.

A verseny kiírását hosszas egyeztetések előzték meg, amelybe a szakmai testület bevonta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, aki egyházi szempontok meghatározásával segítette a verseny előkészítését. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részéről Fábry Kornél főtitkár követte figyelemmel a pályázatot és helyet kapott a zsűriben is.

A pályázóknak számos kritérium szerint kellett a süteményüket megtervezniük, összeállítaniuk. Az egyik legfőbb ezek közül az volt, hogy a termék jellegzetes, meghatározó ízének kialakításában olyan alapanyagokat használjanak a cukrászok, amelyek a Bibliában is megjelennek. Ilyen például a füge, a datolya, a gránátalma, a szeder, a mandula, a dió, a pisztácia, a bab vagy az olívaolaj. Ügyelniük kellett a szakembereknek arra is, hogy alkotásuk a rendezvény jellege miatt egyenként csomagolható és hűtés nélkül is tárolható legyen.

Az első fordulóból az ítészek hét süteményt juttattak be a döntőbe. A zsűri munkájában a Fábry Kornél főtitkár mellett Auguszt József (Auguszt Cukrászda, Budapest), Erdélyi Balázs (Magyar Cukrász Ipartestület), Pass Szilvia (Aranyalma Cukrászda, Székesfehérvár), Sulyán Pál (Sulyán Cukrászda, Veresegyház) és Vojtek Éva (Cukrászmester Magazin) vett részt.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a kongresszus nyitómiséjén csaknem 1300 elsőáldozó gyermek fogja megkapni a nyertes süteményt, amelyet az ipartestület reményei szerint szeptember 3-tól minél több cukrászdában kínálnak majd a vendégeknek.

A 2020 őszéről elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szeptember 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. Magyarország 1938 után másodszor ad majd otthont az eseménynek.

A címlapfotó illusztráció.