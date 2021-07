Lánykérés is történt a Hősök terén, ahol 400 honvéd altiszt tett életre szóló esküt – VIDEÓ

A világ legkorszerűbb tüzérségi eszközeit és légvédelmi rendszereit kezelik majd azok a fiatal katonák, akik most fejezték be tanulmányaikat a Magyar Honvédség Altiszti akadémiáján. Közülük tizennyolcan kiváló eredménnyel végeztek. Ünnepélyes eskütételükön a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a katonák képzettsége bármilyen magas színvonalú is, legfontosabb tulajdonságuk a hazaszeretet – számolt be az M1 Híradója.