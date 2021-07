Kapibarák születtek a debreceni állatkertben

Megosztás Tweet



Kapibarák születtek júniusban a debreceni állatkertben, a mintegy 500 grammot nyomó három hím szépen cseperedik – közölte az intézmény vezetője hétfőn az MTI-vel.

Nagy Gergely Sándor közleménye szerint a kapibarák, bár teljesen önállóvá csak egyéves korukra válnak, már pár naposan megismerkedtek a felnőttek szilárd táplálékával, és egyre nagyobb kíváncsisággal fedezik fel kifutójukat, ahol a látogatók is megtekinthetik őket. Érdekességként említette, hogy már az anyjuk is az intézmény saját, 2017-es szülöttje.

A Dél-Amerika nagy részének folyói, tavai és mocsarai környékén őshonos kapibara, más néven vízidisznó a föld legnagyobb termetű rágcsálója, a kifejlett egyedek akár 50-60 kilogrammot is nyomnak.

Mint arról a nevük is árulkodik, előszeretettel és ügyesen úsznak 12 lábujjaik között úszóhártya van –, a rájuk leselkedő ragadozók elől is a víz alá merülve bújnak el. Táplálékuk jelentős részét adják a vízinövények, de alkalomadtán a termesztett haszonnövényeket is megdézsmálják. Részben az ebből eredő ember-állat konfliktusok következtében kerültek fel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listájára – mondta a szakember.

Nagy Gergely Sándor hozzátette: a kapibarák jellemzően egy-egy domináns hím vezette 15-20 fős csapatokban élnek, amelyeken belül a nőstények egymás utódait is segítenek felnevelni. A kapibarák híresek arról, hogy társas természetük messze túlterjed a fajtársaikkal való kapcsolaton, és számos másik faj, akár madarak vagy majmok közelségét is megtűrik.

A debreceni állatkert társaskifutójában 2015 óta laknak kapibarák, amelyek zavartalan harmóniában élnek együtt a dél-amerikai tapírokkal és a nemrég érkezett nagymarákkal – írta az igazgató.

A címlapfotó: Debreceni állatkert Facebook-oldala.