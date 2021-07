Állami és miniszteri elismeréseket adott át Novák Katalin

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt még át nem adott március 15-ei állami, valamint a családok nemzetközi napja alkalmából adományozható miniszteri elismeréseket nyújtott át a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden Budapesten.

Novák Katalin hangsúlyozta: a díjazottakban közös, hogy értékek mentén dolgoznak, valamint áldozatos munkájukkal hozzájárultak a családok és a közösségek erősödéséhez.

Ugyanakkor ott állnak az egyes emberek, az egyes családok mellett, és akár a járvány okozta egzisztenciális szorongásukat félretéve képesek arra, hogy adjanak másoknak is – tette hozzá a politikus.

Mint mondta, az elmúlt másfél évben a járvány miatt az is nehéz volt, ami máskor könnyű: „ilyenkor tanuljuk meg értékelni azt, amit amúgy természetesnek tartunk, egyben esélyt kaptunk arra, hogy megtapasztaljuk, mi az, ami igazán értékes”.

„Megváltoztak a hétköznapjaink, elmaradtak az ünnepeink", így elmaradt a kitüntetések átadása is azok számára, akiknek "mindannyian hálásak lehetünk” – fűzte hozzá.

Elmondta: vannak a díjazottak között olyanok, akik jó szóval, akik írott szóval, önkéntesen vagy hivatástudattal, van, aki csendben, más hangos kiállással, de mindannyian „a közös értékeinkért dolgoznak”.

Ugyanakkor – folytatta – tesznek az egyes emberért azzal, hogy lelkészként vagy orvosként ott vannak a koronavírus-fertőzésben haldokló beteg mellett, tanárként képesek az egyes diákra is odafigyelni a távoktatás keretei között, segítik a kapcsolati erőszak áldozatait, vagy segítenek abban, hogy egy család az örökbefogadáson keresztül teljessé válhasson.

Aki egy minisztériumban vagy háttérintézményben nem az aktát, hanem a mögötte álló embert látja, aki a zenéjével gyógyít, aki egy idősotthonban vigaszt nyújt az unokái ölelését nélkülöző idős embernek, aki beteg gyermekeknek szervez tábort, aki egy értelmi fogyatékos igényeit is felismeri a járványhelyzetben és aki ott van egy, a járvány idején egyedül helytálló szülő mellett, s aki a bölcsődében a járvány idején is ölbe veszi a gyerekeket – sorolta Novák Katalin. Elismerés illeti azokat is, akik ott állnak támogató családként a díjazottak mögött – mondta Novák Katalin.