Szakemberek vigyáznak a táborozó cukorbeteg gyerekek egészségére

Megosztás Tweet



Mintegy ezer diabéteszes gyerek és fiatal nyaralhat idén is az Erzsébet-táborokban. A résztvevők szakszerű ellátást kapnak, és a betegségükről is bővülhet a tudásuk. Egy tavaszi törvénymódosítás pedig kimondja, hogy szeptembertől minden óvodában és iskolában képzett szakembereknek kell foglalkozniuk a cukorbeteg gyerekekkel.



Szinte teljesen belefeledkeztek a játékba a budapesti Sportos-cukros tábor résztvevői. A gyerekek azt mondják, már az első nap felejthetetlen élményeket kaptak – számolt be az M1 Híradója.

„Rengeteget sportolunk, benne van a nevében is: sportos-cukros tábor. Rengeteget sportolunk, rengeteg program van, fogunk menni szabadulószobába, kalandparkba, meg még biztos sok helyre, csak én nem tudok még róla, meglepetés lesz” – mesélte az egyik nyaraló gyerek, Naumov Botond.

A kötelező cukormérés sem maradt el, hiszen a gyerekek vércukorszintjét kétóránként ellenőrizni kell. A táborszervezők azt mondták, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

„Az Erzsébet tábor valóban egy nagyon jó hátteret biztosít számunkra, így a szülők ingyen tudják a gyermekeket olyan táborba küldeni, ahol száz százalékig biztosítani tudjuk a gyermekek cukorbetegségez kapcsolódó kezelését”

– mondta Muskát Erika, a Sportos Cukorbetegek Egyesületének elnöke.

Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, az a cél, hogy a cukorbetegséggel küzdő fiatalok is együtt táborozhassanak egészséges társaikkal.

„Egyszerre tudjuk garantálni azt, hogy (a gyerekek) biztonságban lehetnek, és ugyanakkor meg ne kelljen úgy érezniük, hogy ők csak a diabéteszes gyerekekkel táborozhatnak együtt, hanem ebből a szempontból is egészséges társaikkal” – mondta Novák Katalin.

A diabéteszes gyerekek táboroztatását támogatja a közmédia „Jónak lenni jó!” programja is.

Korábban az adománygyűjtésből befolyt teljes összeget – több mint 130 millió forintot – erre a célra ajánlotta fel az MTVA.

„A tévécsatornák, a rádiócsatornák mind- mind olyan témákkal foglalkoztak, amelyek nemcsak azoknak volt fontos, akik érintettek, hanem mi, akik nem vagyunk cukorbetegek, számunkra is nagyon fontos információkat tudtunk közreadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon hasznosak voltunk és a közmédiának ez is a feladata, hogy olyan ismeretterjesztést vállaljon fel, amely aztán az egész társadalom számára hasznos tud lenni” – számolt be Siklósi Beatrix, a MTVA projektvezetője.

A cukorbetegek számíthatnak a kormány támogatására is. Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott azt mondta: csaknem 800 ezer diagnosztizált cukorbeteget tartanak számon Magyarországon, akiket többféleképpen igyekeznek segíteni.

Nyitrai Zsolt hozzátette, hogy mintegy 100 milliós keretösszegre pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek cukorbetegeknek szóló programokat szerveznek, a diabéteszes centrumok pedig idén is félmilliárd forintos támogatást kapnak.

A címlapfotó illusztráció.