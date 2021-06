Az erkölcsi jóvátételt még mindig nem kapták meg a 2006-os rendőri brutalitás áldozatai

Megosztás Tweet



Vándorkiállítást tervez a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a 2006-os őszi eseményekről és a rendőrség brutális fellépéséről. A lovasrohamok, a könnygáztámadások, a szemkilövetések vagy a tüntetések utáni meghurcoltatások miatt sokak élete ment tönkre.



A 2006. október 23-án vérvörösre festett köztársaságról szóló vándorkiállítás, amelynek anyagát a települések közterületein fogják bemutatni, az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének 15. évfordulóján, vagyis szeptember 17-én indul útjára – mondta ifj. Lomnici Zoltán kedden a vándorkiállításról tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a többi között fényképeket, a rendőrterror során használt fegyvereket és eszközöket bemutató tárlat mellett fórumokat is tartanak majd, amelyeken 2006 hősei, a jogsértések érintettjei számolnak be a történtekről.

Ezzel egy időben javaslatot tesznek egy civil igazságtételi bizottság felállítására, amely a rendőrségi bűncselekményeket, az eseményeket követő bírósági gyakorlatot, illetve a közhatalom által elkövetett alapjogsértéseket vizsgálja majd. Annál is inkább, mert Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök jogi felelősségre vonása elmaradt.

Ugyan a 2010 utáni kormányzat jóvoltából sokan soron kívül pénzbeli jóvátételhez jutottak, az erkölcsi jóvátétel azonban gyakorlatilag elmaradt, hiszen Gyurcsány Ferenc, az első számú felelőse az akkori eseményeknek, nem kért bocsánatot tetteiért.

Sőt felesége, Dobrev Klára mind a mai napig méltatja az eseménysorozatot és férje őszödi beszédét – mondta ifj. Lomnici Zoltán az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette,

az áldozatok és azok családjai pedig csak erre várnak, annyit szeretnének, hogy az erkölcsi igazságtétel is végre megtörténjen és Gyurcsány Ferenc végre bocsánatot kérjen.

Kitért arra is, hogy az Európai Unió falazott Gyurcsány Ferencnek, hiszen az őszödi beszéd kiszivárogtatása után több európai vezető is legitimálta Gyurcsány Ferenc tettét. Ezenkívül az unió azt is elnézte az akkori miniszterelnöknek, hogy például a határvédelemre felvett támogatást vízágyúkra költötte. Ez azért is felháborító, mert míg Gyurcsány Ferenc tettei felett szemet hunytak az uniós vezetők, addig ma nagyítóval vizsgálják Magyarországot, a magyar kormányt az állítólagos jogállamisági problémák miatt.

