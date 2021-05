Csak kevés helyen rontja el eső a gyönyörű napsütést

Napközben megnövekvő fátyolfelhőzet, illetve képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A délelőtti óráktól az Alpokalján, majd délutántól az ország északnyugati felén is vastagabbá válik a felhőzet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

(Fotó: met.hu)

Késő délutánig legfeljebb az északnyugati határ környékén lehet gyenge csapadék, majd estétől a nyugati, délnyugati megyékben valószínű eső, záporeső, a határ környékén egy-egy zivatar is előfordulhat.

Az északnyugatira, északira forduló szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között várható, de a felhősebb északnyugati tájakon csak 17, 19 fok valószínű. Késő estére 12, 18 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

A kevésbé felhős helyeken is megnövekszik, megvastagszik, majd az éjszaka második felétől északnyugat felől csökken a felhőzet, reggelre az ország északnyugati felén már kevés felhő várható. Előbb a Nyugat-, majd egyre inkább a Dél-Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, beágyazott zivatar is előfordulhat, de reggelig arrafelé is megszűnik a csapadék.

(Fotó: met.hu)

A délnyugati megyékben jelentős mennyiség is eshet. Az északnyugati szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős széllökések. A hőmérséklet hajnalban 9 és 14 fok között valószínű.

