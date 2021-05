Megosztás Tweet



Véradóbuszt kapott az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a vásárlást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20 millió forinttal támogatta.

A jármű pénteki átadásán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta: a koronavírus-járvány harmadik hullámának végén, az egészségügyi ellátások újraindításával a vér iránti igény ismét megnőtt, a biztonságos ellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség. Ezért a nemes célért, az emberek segítéséért, a műtétekhez szükséges vér összegyűjtéséért fogott össze egy állami és egy civil szervezet – közölte a miniszter.

A véradóbusz vásárlását az Emmi 20 millió forinttal támogatta, ezen felül további, megközelítőleg 20 millió forintból biztosítja a jármű üzemeltetését

– tette hozzá Kásler Miklós.

Matusovits Andrea, az OVSZ főigazgatója azt mondta, a busz megkönnyíti a vérellátó szolgálat munkáját, ugyanis a jármű olyan helyekre is eljut, ahol az intézet és a kiszállásos véradások nehezen elérhetők.

Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, minden segítségre szükség van ahhoz, hogy a vér, a vérkészítmények eljussanak a kórházakhoz, ehhez kívánnak segítséget nyújtani, és kezdeményezésük sikerrel járt.

A kuratóriumi elnök elmondta,

a buszon négy ágyon zajlik majd a véradás, és a levett vér biztonságos tárolása is megoldott.

A busz először Pest megyei kistelepülésekre indul majd, de távolabbi helyekre is szeretnének eljutni. Ezen kívül számos rendezvényen – családi nap, futóverseny – is ott lesz a busz, illetve tervben van egy balatoni nyári körút is.