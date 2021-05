Szembemegy a nemzetközi joggal a pedofilokat védő érzékenyítés

Megosztás Tweet



Magyarországon 2012 óta hatályos egy preventív jellegű jogi szabályozás a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben. Kocsis Máté fideszes frakcióvezető indítványára a kormány – illeszkedve a Németországban nemrég elfogadott szigorításokhoz, illetve az európai trendekhez – további szigorításokat kíván bevezetni. Az Országgyűlés hamarosan dönthet a pedofilok nyilvános adatbázisának létrehozásáról – mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Magyarországon 2012-ben olyan határozatot fogadott el az Országgyűlés, amely kimondta például, hogy a pedofil bűncselekmények nem évülnek el. Az ezt szigorító új törvényjavaslat előterjesztője, Kocsis Máté azt írta az egyik Facebook-bejegyzésében, hogy azokból a munkakörökből is el kellene tiltani a pedofilokat, amelyekben közel kerülhetnek a gyerekekhez.

„Az amerikai pszichiátriai társaság – amely egyébként a homoszexualitást is a 20. század második feléig betegségnek tekintette – eddig a pedofíliát is elsősorban orvosi kérdésként kezelte. Miután a 2011-ben elfogadott 93. számú EU-irányelv lefektetett bizonyos támpontokat (ezzel kapcsolatban) a nemzetállamok számára, azóta újra és újra előkerül ez a kérdés, ami egyre súlyosabb” – fogalmazott a Századvég jogi szakértője.

„Ezt annak fényében is mondta a Fidesz frakcióvezetője, hogy jelenleg is, a 2012-es – tehát már a Fidesz-kormány által előterjesztett és az Országgyűlés által elfogadott – büntető törvénykönyv is kimondja, hogy minősítő, súlyosbító körülmény a gyermekpornográfia esetében, ha valakinek a felügyeletére van bízva a (szexuálisan zaklatott) gyermek.

(Az ilyen személy) ha például csak birtokol ilyen jellegű képeket, felvételeket – amely egyébként 1–3 év szabadságvesztéssel büntetendő –, amennyiben a rá bízott gyermekről szóló képeket tárol, az már 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A törvény preventív jellegét erősítené, ha mindez még foglalkozástól való eltiltással is járna”

– fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.

A nyolcvanas évek közepe óta jelen van Nyugat-Európában egy, főleg a liberálisok és a zöldek által képviselt álláspont, miszerint a pedofíliát el kellene fogadni egyfajta szexuális irányultságként, és ugyanúgy kellene kezelni, mint mondjuk a transzneműséget. A törvényhozókat viszont a társadalmi nyomás arra kényszerítheti, hogy ezt ne tűrje a gyermekek védelme érdekében.

„Valóban van társadalmi nyomás, de én hiszem, hogy a józan törvényhozó maximálisan egyetért a többségi társadalommal. Christine Lambrecht német igazságügyi miniszter nemrég úgy fogalmazott, hogy ez „elképzelhetetlen fájdalom a gyermekek számára”.

Aki a pedofíliát védelmezi, az jogilag és erkölcsileg is letér a helyes útról, nem tekinthető olyan személynek, aki valóban érzékeli ezt a problémát”

– szögezte le a szakember.

„Kétségtelen, hogy több balliberális lap, több balliberális gondolkodó már az 1990-es évek végétől kezdve a szexuális önrendelkezésre hivatkozva megpróbálta érzékenyíteni a magyar társadalmat. Ez nem sikerült, a józan többség bizonyosan fel fog sorakozni a frakcióvezető javaslata mögé” – tette hozzá.

A törvénymódosítási javaslatban az is szerepel, hogy készüljön nyilvántartás a pedofil személyekről, ami megkönnyítheti például egy munkáltató döntési helyzetét. A liberális jogvédők azonban máris azzal érvelnek, hogy ez ellenkezik a személyi szabadságjogokkal és az adatbiztonsággal.

„A pedofília, illetve az infantofília, amely a 3–4 év alatti gyermekek szexuális kizsákmányolását jelenti, bestiális bűncselekmények. Meggyőződésem, hogy nemcsak a jogvédőkkel van a baj, hanem Strasbourggal is súlyos problémák vannak, hogyha ezt a kérdést nem a gyermekek védelmének az oldaláról közelítik meg.

Álságos és a nemzetközi joggal szembehelyezkedik ez az érzékenyítésre irányuló álláspont, hiszen a gyermekek védelméről szóló New York-i egyezmény ilyen esetekben egyértelműen a gyermek integritását helyezi előtérbe.

A jogalkotónak erre kell fókuszálni, nem pedig az elkövetők babusgatásával, illetve belső vívódásaival (kell foglalkoznia)” – mondta ifjabb Lomnici Zoltán.

