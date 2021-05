Lényeges, hogy a közvélemény megvesse a pedofilokat, és ne engedjen a baloldali érzékenyítésnek

Megosztás Tweet



A büntetőjog mindig a szervezett bűnözés után kullogott a szabályozásban. Ez fokozottan igaz a 21. századra, amikor az online térben olyan új módozatai alakulnak ki a bűnelkövetésnek, amelyeket nehezen tud lekövetni a jogalkotás a technológia állandó változása miatt. Ahogy a valóságban üldözni és büntetni kell a bűncselekmények elkövetőit, úgy büntetni kell azokat is, akik visszaélnek pedofil vizuális tartalmakkal a virtuális térben, a darkneten, amelynek mélysége felmérhetetlen – fejtette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

Pedofilellenes törvénycsomagot nyújt be a Fidesz az Országgyűlés elé a jövő héten a gyermekek védelméért és az elkövetők súlyosabb büntetéséért – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán. Ennek előzménye, hogy másfél hete egy gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezet magyar vezetőit és üzemeltetőit fogta el a készenléti rendőrség.

Az Origo az eset kapcsán azt írta, hogy az illegális interneten (darkneten) működő pedofil oldal működtetésében négy magyar férfi vett részt, és több ezren látogatták. A férfiak egyike a gyanú szerint 2013 óta több esetben szexuálisan visszaélt az akkor még csak 7 éves lányával, de a szintén a nevelése alatt álló másik, 10 éves lányáról is készített pedofil felvételeket, amelyeket azután megosztott a darkneten.

„A pedofília a lehető legvisszataszítóbb, gyomorforgatóbb és undorítóbb szexuális bűncselekmény. Nagyon nehéz erről a témáról harag és elfogultság nélkül beszélni, legalábbis nekem, a kétgyermekes édesapának”

– mondta Szánthó Miklós az eset kapcsán a a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! szerdai adásában.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„A világban mindig úgy volt, hogy a büntetőjog mindig a bűncselekmények elkövetői, a szervezett bűnözés után kullogott a szabályozásban. Ez fokozottan igaz a 21. századra, amikor az online térben olyan új és új módozatai alakulnak ki a bűncselekmények elkövetésének, melyeket nagyon nehezen tud lekövetni a jogalkotás a technológia változásának dinamizmusa miatt” – fogalmazott.

„Az internet sötét oldala, a darknet borzasztó bugyrait rejtegeti a pedofíliának, illetve a gyermekpornográf hálózatok működésének. Itt nem csupán arról van szó, hogy a híradások szerint cukros bácsik próbálnak kiskamaszokat magukhoz édesgetni – bár ez is egy undorító dolog. Pár hónapos csecsemőkkel, egy-két éves gyermekekkel a lehető legbestiálisabb cselekményeket hajtják végre. Ezért úgy gondolom, hogy a büntetőjognak ilyen területen mindig van hova szigorodnia” – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója.

Szánthó Miklós szerint a szigorítás egyik módja lehet a Kocsis Máté által a napokban előterjesztett törvénymódosítási javaslat, miszerint nyilvános listák fognak készülni a pedofil bűncselekmények elkövetőiről.

De a büntetőjogi szigorítások mellett lényegesnek nevezte a közhangulatnak, az értelmezési térnek az alakítását is.

A balliberális sajtó Nyugat-Európa után már idehaza is megkezdte azt az érzékenyítését, amelyet korábban más szexuális devianciák vagy a genderőrület kapcsán folytattak. „Először csak a bűn bagatellizálása indul meg. Említhetném itt egy Révész Sándor nevű népszavás, népszabadságos, HVG-s újságírónak a cikkeit, melyek egyikének az volt a címe, hogy »A pedofil is ember«. Vagy Kőszeg Ferenc volt SZDSZ-es politikusnak az írásait a Magyar Narancsban, amelyekben azt próbálják bemutatni, hogy a pedofilok is küzdenek magukkal, ők is bűnösnek érzik magukat és roppantul nehezen birkóznak meg a saját vágyaikkal.”

„Tegnapelőtt már a 444 nevű sajtóorgánum – bár én inkább egy blogoldalnak nevezném – is elkezdte relativizálni az értelmét a Fidesz által bejelentett büntetőjogi szigorításoknak.

Sajnos láttuk azt, hogy más szexuális devianciák esetében a bűnnek a relativizálása hova vezetett. A büntetőjogi oldal mellett nagyon fontos a bűn bűnnek nevezése, és nem engedni azt, hogy azt a típusú taktikát, stratégiát, amit más esetekben eljátszott a balliberális oldal érzékenyítés címszó alatt, a pedofília kapcsán is megtegyék.”

Az interneten fellelhető pedofil tartalmú anyagok száma több mint ötszörösére nőtt az elmúlt tíz év alatt. Valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, amikor leleplezik az ilyen bűnbandákat.

Vajon mekkora a háttérben meghúzódó pedofilhálózat?

„Nagyon nehéz megítélni, hiszen itt a darknetről, az internet sötét oldaláról van szó, ami egyenlő a kiberbűnözéssel” – mondta Szánthó Miklós. Hozzátette: ahogy a valóságban „üldözni és büntetni kell az ilyen cselekmények elkövetőit, nyilvánvalóan (büntetni kell) azokat is, akik pedofil vizuális tartalmakkal visszaélnek a virtuális térben, amelynek mélysége felmérhetetlen”.

A szakember szerint az is fontos, hogy a társadalom egyértelműen ítélje el ezeket a cselekményeket, azaz olyan közhangulat uralkodjon, hogy méltó megvetés övezze az ilyen tartalmakat megosztókat, és ne engedje, hogy az érzékenyítést és az egyenlőség nevében történő bűnfelejtést, a bűn megbocsátását rá tudják kényszeríteni a társadalomra.

A címlapfotó illusztráció.