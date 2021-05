Ázsiai vadkutya kölyköket mutatott be a fővárosi állatkert

A tíz kölyök még március 23-án jött a világra, ám az első hetekben nem lehetett sokat látni belőlük, mivel ezt az időszakot a kicsik rendszerint a kifutón belüli rejtekhelyen töltik – idézik fel a közleményben. A kölykök most már csaknem kéthónaposak, így már a látogatók is jól láthatják őket. Naphosszat játszanak és hancúroznak a kifutóban. A nemük is kiderült: a tíz jövevényből hat nőstény, négy pedig hím – közölte az intézmény.

Az ázsiai vadkutyákat (Cuon alpinus) vörös farkas, vörös kutya, illetve dhole, azaz magyarosan dól néven is emlegetik. A faj Kipling híres novellagyűjteménye, A dzsungel könyve nyomán vált világszerte ismertté, és ennek köszönhetően terjedt el számos nyelvben a dhole elnevezés is, amely eredetileg az India déli részén beszélt kannada nyelv szókészletéből ered.

Az ázsiai vadkutya veszélyeztetett fajnak számít, így állatkerti szaporításukat Európában külön tenyészprogram hangolja össze. A Budapesti Állatkertben 2008-ban kezdtek foglalkozni a tartásukkal, az első kölykök 2009-ben születtek. Azóta – a mostani tíz kölyköt is beleszámítva – már hatvannál is több utód jött a világra Budapesten. Az itt született állatok felcseperedve a világ számos állatkertjébe eljutottak, a franciaországi Thoirytól kezdve az oroszországi Novoszibirszkig, vagy a minnesotai Apple Valley-ig. A jelenlegi budapesti vadkutyafalka – az idei kölykökkel együtt – összesen 25 egyedből áll – írják a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.