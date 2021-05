Júniustól ismét táborozhatnak az iskolás gyerekek

Megosztás Tweet



Június 1-től a kormány engedélyezte a nyári táborok megrendezését, ezért egymás után telnek be a szabad helyek. A táboroztatók 70 százaléka nem vagy csak minimális áremelést tervez.

A nyári táborok mindig is fontosak voltak mind a szülők, mind a gyermekek számára. Ez abból is látszik, hogy amint megtörtént a bejelentés, miszerint az idei nyár sem marad táborozás nélkül, azonnal megindult a hatalmas érdeklődés a különféle táborok iránt, amelyek nagyrészt egy hónap múlva kezdődnek – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A statisztikák azt mutatják, hogy az érdeklődés már a bejelentés előtt is nagy volt, hiszen sok esetben már korábban kiválasztották a szülők és a gyerekek a táborokat, de kivártak.

Legyen szabad nyaruk, legyenek gyerekek újra

Tóth Béla még hozzátette, hogy egy tábor attól lesz értékes, hogy minél több aktív programja van, minél több impulzus és élmény éri a gyerekeket a nyári szünidőben, és ez most különösen fontos az online oktatással, korlátozásokkal terhelt időszak után.

Széles a nyári táborok kínálata, és a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai gyorsan telnek, érdemes minél előbb foglalni.

Arra számítani kell, hogy a vírus miatt sok egészségügyi előírást be kell tartaniuk a táboroztatóknak és a táborozóknak is, ami természetesen az érdeküket szolgálja, és erre kiemelten figyelnek a legálisan szervezett táborokban. Fontos ezekre is odafigyelni a program kiválasztásakor.

A Táborfigyelőnél előszűrik a táborokat. Náluk 850 tábor közül választhatnak a gyerekek és a szülők.

A legnagyobb számban az általános iskolások vesznek részt a nyári táborokon. A kínálat pedig egyre szélesedik, már a kisebbeknek, az óvodáskorúaknak is van elérhető napközis tábor.

Tavaly sem volt drágulás a járványügyi szabályok szigorodása miatt.

Idén sem drágábbak a táborok, a szervezők 70 százaléka nem tervezett áremelést, maximum minimális árkorrekciót.

A napközis táborok átlagára 33–35 ezer, az ottalvósoké 53–55 ezer forint, de a két szélső érték 26 000 és 300 000 forint között mozog.

A teljes beszélgetést itt hallgathatják vissza. A teljes beszélgetést itt hallgathatják vissza.

A címlapfotó illusztráció.