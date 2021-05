Folytatódik a hűvös idő, újabb záporokkal, zivatarokkal

Késő délelőttig jellemzően borult, csapadékos idő lesz, majd nyugat felől csökken a felhőzet, az Észak-Dunántúl nagy részén és a főváros tágabb környezetében több órára kisüt a nap. Itt csapadék délután már nem valószínű, máshol viszont elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

(Fotó: met.hu)

A nyugatias szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Késő estére 10, 15 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében a legtöbb felhő a Dunántúlon és a középső megyékben lesz, és ott alakulhat ki leginkább záporeső, zivatar, de mindenütt csökken a felhőzet és a csapadék területi kiterjedése. Az ország északkeleti harmadában kiderül az ég, ott köd- és párafoltok képződnek.

(Fotó: met.hu)

Éjfél után nyugat felől újra egyre többfelé borul be az ég, és ered el az eső, reggelre a Dunántúlon, a főváros tágabb környezetében és a Dél-Alföldön eshet. Néhol intenzívebb csapadékgócok is lehetnek, egy-egy helyen beágyazott zivatar is előfordulhat. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

A címlapfotó illusztráció.