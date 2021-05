Ezekben a napokban is csaknem négyezer katona vesz részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben – közölte a honvédelmi miniszter. A kórházparancsnoki rendszerben most is hatvan katona teljesít szolgálatot, az egészségügyi dolgozók tehermentesítését pedig mintegy 1400 segíti.